הוועדה לבחינת עתיד גל"צ הגישה את המלצותיה לשר הביטחון

הוועדה לבחינת עתיד תחנת הרדיו גל"צ המליצה היום (שלישי) לשר הביטחון ישראל כ"ץ, לסגור את התחנה הצבאית או להפסיק את שידורי האקטואליה. תחנת גלגל"צ צפויה להמשיך לשדר מוזיקה.

על פי ההודעה, "פעילותה של גל"צ נבחנה באופן מקצועי, התקיימו 19 ימי דיונים בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2025. הוועדה הזמינה ושמעה עשרות גורמים ממערכת הביטחון, התקשורת, האקדמיה, התרבות, החברה האזרחית ונציגי המשפחות השכולות".

שר הביטחון כ"ץ, שצפוי לפרסם את החלטתו בנושא בהקדם, הגיב על המלצות הוועדה: "מודה לחברי הוועדה על עבודתם היסודית, הרצינית והמקצועית, ועל ההשקעה הרבה בבחינת מכלול ההיבטים הקשורים לפעילות גלי צה"ל. כפי שהבהרתי בעבר, אינני מוכן שהמצב הקיים יימשך. אלמד את המלצות הוועדה בכובד ראש ואודיע על החלטתי בקרוב".