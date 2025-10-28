דוח: על כל חייל שהתאבד בצה"ל, שבעה ניסו לשים קץ לחייהם

ממצאי מחקר של מרכז המחקר והמידע של הכנסת, שנערך לבקשת ח"כ כסיף, הציגו כי 279 חיילים ניסו להתאבד מתחילת 2024. נתונים מדאיגים גם על עלייה חדה בשיעור המתאבדים בקרב חיילי מילואים ולוחמים. הרמטכ"ל זמיר: "על המפקדים להיות ערניים"

פרסום ראשון: דוח של מרכז המחקר והמידע של הכנסת הציג לראשונה נתונים מדאיגים על היקף ניסיונות ההתאבדות בקרב חיילי צה"ל, הנתונים פורסמו היום (שלישי) לתוכנית "בחצי היום" בכאן רשת ב'. מהמחקר, שנערך לבקשתו של ח"כ עפר כסיף, עולה כי בין ינואר 2024 ליולי 2025, תועדו 279 ניסיונות התאבדות של חיילים. המשמעות הסטטיסטית היא שעל כל חייל שהתאבד בתקופה זו, תועדו שבעה ניסיונות התאבדות נוספים.

על פי הדוח, איסוף הנתונים על ניסיונות התאבדות בצה"ל החל באופן מסודר רק בשנת 2024. מהדוח הקליני של חיל הרפואה עולה כי 12% מניסיונות ההתאבדות הוגדרו חמורים, בעוד 88% הוגדרו בינוניים.

המחקר מציג גם נתונים ארוכי טווח על מקרי התאבדות שהושלמו. בין שנת 2017 ליולי 2025, התאבדו 124 חיילים. 68% מהם היו בשירות חובה, 21% בשירות מילואים פעיל, ו-11% בשירות קבע. הדוח מצביע על עלייה ניכרת במספר המתאבדים בקרב חיילי המילואים מאז 2023, וכפועל יוצא, עלייה בשיעורם מכלל המתאבדים בכל שנה. במשרד הביטחון נמסר בהקשר זה כי יש לבחון את הנתונים על רקע הגידול העצום בהיקף משרתי המילואים הפעילים מאז פרוץ המלחמה.

מגמה מדאיגה נוספת נוגעת ללוחמים. בעוד שבשנים 2017-2022 שיעור הלוחמים מכלל המתאבדים בצה"ל נע בין 42% ל-45%, בשנת 2023 הוא ירד ל-17%, אך בשנת 2024 זינק באופן דרמטי והגיע ל-78%. עוד נתון מטריד מהשנתיים האחרונות הוא שרק 17% מהחיילים שהתאבדו פגשו קצין בריאות נפש (קב"ן) בחודשיים שקדמו למעשה.

ח"כ עפר כסיף (חד"ש-תע"ל), שלבקשתו הוכן הדוח, מסר בתגובה: "אין ערך חשוב יותר מחיי אדם. מגיפת האובדנות, שכל הנראה תחמיר עתה עם סיום המלחמה, דורשת לייצר מערכות תמיכה אמיתיות לחיילים וחיילות, ובעיקר להביא לקץ המלחמות ולשלום אמיתי. ממשלה ששולחת את חייליה למלחמה ולשבי ונוטשת אותם היא זו שפועלת נגדם, לא מי שנאבק נגד מלחמות ופשעיהן".

הנתונים הקשים מגיעים במקביל לעיסוק גובר בנושא בריאות הנפש בצה"ל. הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, אמר אתמול בכנס סגל הפיקוד הבכיר בבסיס פלמחים: "הטיפול בבריאות הנפש מעסיק אותי מאוד. היום יש אלפי מטופלים ועל המפקדים להיות ערניים לכך, לאבחן ביחידות השונות את היקף התופעה ולטפל באנשים. לא להתבייש לטפל, יש מאות שקיבלו טיפול נכון והצילו את חייהם".