הרמטכ"ל הורה לבדוק מי אסר על ביצוע "שיר לשלום" בצה"ל

הרמטכ"ל הורה לבדוק מי אסר על ביצוע "שיר לשלום" בצה"ל
גורם צבאי אמר כי רב-אלוף אייל זמיר "כעס מאוד" וביקש לוודא כי אין הנחיה כזו בצבא
הרמטכ"ל אייל זמיר
הרמטכ"ל אייל זמיר צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר הורה היום (שלישי) לבדוק מהיכן הגיעה ההנחיה שאסרה על להקות צבאיות לבצע את "שיר לשלום". על פי גורם צבאי, זמיר "כעס מאוד" וביקש לוודא כי הנחיה כזו לא תתקיים יותר.

אתמול פורסם לראשונה בכאן חדשות כי צה"ל אסר על חיילים בלהקה צבאית לבצע את "שיר לשלום" באירוע לציון 30 שנה לרצח ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין - באירוע מסורתי שמתקיים זה 13 שנים בקיבוץ גן שמואל.

על פי התוכנית המקורית, חיילי הלהקות אמורים היו לסיים את המופע עם השיר, אך כמה ימים לפני קיבלו מארגני האירוע הודעה מגורם בצה"ל, שישנה "הוראה מלמעלה" לפיה נאסר על חיילים לבצע שיר זה. בעקבות פניית כתבת כאן חדשות כרמלה מנשה, ההחלטה בוטלה.

מדובר צה"ל נמסר בתגובה לפרסום: "טענות הכתבת אינן מוכרות. לא קיימת הנחיה לא לשיר את 'שיר לשלום' בצה"ל".

