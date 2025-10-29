הותר לפרסום

אפי פלדבאום, לוחם צמ"ה באוגדת עזה, נפל בדרום רצועת עזה

מחבלי חמאס ירו שני טילי נ"ט לעבר מבנה ולעבר חפ"ק מח"ט. בנוסף בוצע ירי צלפים לעבר באגר צה"לי. צה"ל תקף בתגובה כדי לבודד את הגזרה
מחבר איתי בלומנטל
רס"ר במיל' אפי פלדבאום
רס"ר במיל' אפי פלדבאום צילום: דובר צה"ל

צה"ל התיר הבוקר (רביעי) לפרסום כי רס"ר במיל' אפי (יונה אפרים) פלדבאום, בן 37 מזית רענן, לוחם צמ"ה באוגדת עזה, נפל בדרום רצועת עזה.

מחבלים פתחו אמש באש לעבר כוח של צה"ל בשכונת ג'נינה ברפיח. בתקרית ביצעו מחבלי חמאס ירי של שני טילי נ"ט לעבר מבנה ולעבר חפ"ק מח"ט, בו לא היו נפגעים. בנוסף בוצע ירי צלפים לעבר נהג באגר שנפצע אנוש, מותו נקבע במקום. צה"ל תקף בתגובה כדי לבודד את הגזרה. מדובר בהפרה נוספת של הפסקת האש מצד חמאס.

התקרית אירעה באותו המרחב ובמתווה זהה לזו של התקרית הקודמת, לפני עשרה ימים, שבה נהרגו רס"ן יניב קולא וסמ"ר איתי יעבץ. כמו אז, גם אתמול צה"ל, באמצעות אוגדת עזה 143, פעל בצד המזרחי של הקו הצהוב ברפיח כדי לטפל בתוואי מנהרה אסטרטגית של חמאס שנמצאת במקום. במנהרה, כך על פי הערכת צה"ל, היו כמה מחבלים, ככל הנראה כמה עשרות בודדות, שהיו חמושים בטילי נ"ט, ברובים וברימונים. 

כוחות הנדסה הקרבית של אוגדת עזה פועלים לחשוף את כל הסתעפות המנהרה במרחב במטרה להשמיד אותה. הכוחות לוו בלוחמי חטיבת הנח"ל וביצעו את הפעילות בשטח. אז, יצא המחבלים מכמה פירים במקביל וביצעו תחילה ירי נ"ט לעבר כלי הנדסי שפעל לביצוע קדיחה לאיתור תוואי מנהרה. אחר כך בוצע ירי צליפה לעבר כוח אבטחה. 

בתחילת השבוע שעבר נפלו ברפיח רס"ן יניב קולא וסמ"ר איתי יעבץ ושלושה לוחמים נוספים נפצעו במתקפה משולבת של חמאס. בתקרית חוליית מחבלים יצאה מפיר מנהרה וירתה לעבר דחפור של צה"ל, ושני מפעילי הדחפור נהרגו. חוליה נוספת ירתה לעבר דחפור נוסף, שמפעילו נפצע קשה. במקביל ביצע חמאס ירי צלפים לעבר כוחות האבטחה של הדחפורים, ירי בו נפצעו שני לוחמים נוספים.

