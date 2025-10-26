צה"ל נסוג מאזורים בהם חמאס עורך חיפוש אחר חללים

הדבר מתבצע ביממה האחרונה בעקבות לחץ מצד המתווכות ושליחי הנשיא טראמפ. גורם ביטחוני ישראלי לכאן חדשות: בארצות הברית היו רוצים להתקדם לעבר השלב הבא, גם אם לא יושבו לקבורה כלל החללים

ישראל מאפשרת לחמאס להיכנס לסיורי שטח ולעבודות פיזיות לחיפוש אחר חללים חטופים - באזורים שבשליטת ישראל. כך פורסם הערב (ראשון) בכאן חדשות.

הדבר מתבצע ביממה האחרונה בעקבות לחץ מצד המתווכות ושליחי הנשיא טראמפ, כדי לאפשר להתקדם, מבחינתם, בשלב השני של יוזמת הנשיא האמריקני.

גורמים המעורים בנושא אומרים כי צה"ל נסוג מאותם אזורים שבהם חמאס והצלב האדום פועלים, כך שלא נוצר מפגש בין אותה פעילות, לכוחות צה"ל בשטח.

גורם ישראלי תיאר בשיחה עם כאן חדשות את הפעולה הזו כלא פחות מהזויה. לדברי הגורם המעורה בפעילות: "זו חזרה בענק למדיניות של שישה באוקטובר".

בשיחות שניהלו בכירים אמריקניים עם עמיתיהם בישראל בימים האחרונים, האמריקנים לא הבינו את ההתעקשות הישראלית בסוגיית השבת החללים, כך אמר גורם ביטחוני לכאן חדשות.

לדבריו, בארצות הברית היו רוצים להתקדם לעבר השלב הבא, גם אם לא יושבו לקבורה כלל החללים. לפי המידע שנמצא בידי ישראל, לא ידוע מקום קבורתם של ארבעה חללים.

החיפושים אחר הדר גולדין: "פעילות של 11 שנה"

במהלך אחת השיחות שהתקיימו בשבוע שעבר, הדגים הרמטכ"ל אייל זמיר לסגן נשיא ארצות הברית ג'יי. די. ואנס, עד כמה ישראל פועלת בנושא, ופירט אודות הפעילות הישראלית בעזה לחיפוש אחר הדר גולדין.

הדבר כולל גם עבודה בשטח, יומיומית, של חודשים ארוכים, "של חיילים חופרים בעזה", כך לדברי אותו גורם. לדבריו: "וזה מדגים עד כמה אנחנו מחויבים לכך, שבמשך 11 שנה פועלים בסוגיה".