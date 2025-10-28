אחרי המלצות הוועדה: שר הביטחון נוטה להחליט על סגירת גל"צ

על פי הערכות גורמים משפטיים, הפרטת מחלקת החדשות של התחנה בלבד צפויה להיות מורכבת ליישום - ועל כן צפוי כ"ץ להחליט על סגירה מוחלטת של גלי צה"ל

גורמים משפטיים מעריכים שהפרטת מחלקת האקטואליה בתחנת הרדיו הצבאית גלי צה"ל תהיה מורכבת ליישום, ועל כן שר הביטחון ישראל כ"ץ צפוי להחליט על סגירת התחנה. כך פורסם הערב (שלישי) במהדורת כאן חדשות. החלטתו הסופית של שר הביטחון צפויה להתקבל בימים הקרובים.

מוקדם יותר היום, הוועדה לבחינת עתיד תחנת הרדיו גל"צ המליצה לשר הביטחון ישראל כ"ץ, לסגור את התחנה הצבאית או להפסיק את שידורי האקטואליה. תחנת גלגל"צ צפויה להמשיך לשדר מוזיקה.

על פי ההודעה, "פעילותה של גל"צ נבחנה באופן מקצועי, התקיימו 19 ימי דיונים בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2025. הוועדה הזמינה ושמעה עשרות גורמים ממערכת הביטחון, התקשורת, האקדמיה, התרבות, החברה האזרחית ונציגי המשפחות השכולות".

תחנת הרדיו גל"צ צילום: תומר נויברג, פלאש 90

שר הביטחון כ"ץ, שצפוי לפרסם את החלטתו בנושא בהקדם, הגיב על המלצות הוועדה: "מודה לחברי הוועדה על עבודתם היסודית, הרצינית והמקצועית, ועל ההשקעה הרבה בבחינת מכלול ההיבטים הקשורים לפעילות גלי צה"ל. כפי שהבהרתי בעבר, אינני מוכן שהמצב הקיים יימשך. אלמד את המלצות הוועדה בכובד ראש ואודיע על החלטתי בקרוב".

לאחר פרסום ההממלצות פרסם ארגון העיתונאים כי הוא "יעמוד לצד גל"צ ולא יאפשר סגירה של התחנה או פגיעה במשדרי האקטואליה. פגיעה בגל"צ היא פגיעה בחופש העיתונות".

במסגרת המלצותיה התייחסה הוועדה לכמה סוגיות עקרוניות בנוגע לפעילות התחנה:

1. על התחנה לתעדף ולהגדיל בהיקף ניכר את מספרן של התוכניות העוסקות במערכת הביטחון בכלל, ובצה"ל וחייליו בפרט. תוכניות אלו צריכות להיות עוגן מרכזי בלוח השידורים.

2. על התחנה לשקף את מגוון הקולות הקיימים בכלל הציבור הישראלי, ולהקפיד על מתן הזדמנויות לאוכלוסיות חדשות אשר אינן מקבלות ייצוג כיום בקרב החיילים המשרתים בתחנה.

3. על מפקד התחנה לוודא שלובשי מדים בתחנה ימנעו מעיסוק וסיקור אירועים בעלי אופי פוליטי מובהק, וכן להפעיל שיקול דעת מחמיר באשר לשילוב לובשי מדים בתפקידי עריכה.

4. הוועדה המליצה לקבוע כללים לפיקוח של ועדת גל"צ בתאגיד על התחנה, על מנת שפעילותה "תתבצע בצורה מקצועית, סדירה ואפקטיבית".