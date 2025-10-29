תקיפות נגד כוחות צה"ל, התמהמהות בהשבת החטופים החללים ואישור כל שם ב"ועד הטכנוקרטי" שאמור לנהל את הרצועה - חמאס מפר כמעט כל סעיף בהסכם שעליו חתם, בעידודן השקט של המתווכות

לא מוטט: ההפרות של חמאס בעזה - ומעורבותו בניהול הרצועה

מאז נכנסה לתוקפה הפסקת האש בעזה ביצע חמאס הפרות רבות, לעיתים בדרכים מתוחכמות. למעשה, בחסות המתווכות, ארגון הטרור "שם פס" על ההסכם שגיבש נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.

חוליות חמאס ממשיכות לתקוף את כוחות צה"ל ומביאות לתוצאות קטלניות. לפני כשבוע וחצי זה קרה בחאן יונס, ואתמול ברפיח. הארגון הכחיש קשר לאירועים וטען כי אינו קשור אליהם, והמתווכות נותרו שקטות.

בנוסף, הארגון מתעקש להשיב לישראל את החטופים החללים בפעימות קטנות ועם הפסקות ארוכות ביניהן, כי הדבר משרת את האינטרסים שלו וכי המתווכות לא מפעילות עליו לחץ מספק.

גם בסוגיית היום שאחרי המלחמה מתעקש חמאס להפר את ההסכם, כשהוא מעורב עמוקות, באופן חשאי אך בשיתוף פעולה עם המתווכות, בהקמת ועד הטכנוקרטים שאמור על פי ההסכם לנהל את עזה. המתווכות הציגו בפני ארגון הטרור רשימת שמות - והוא אישר אותה שם אחרי שם.

חמאס אף ממנה בעלי תפקידים בכירים בעיריות ברחבי רצועת עזה, במטרה לתפוס עמדות מפתח טרם העברת השליטה ברצועה.

בניגוד להבטחות, המציאות שנוצרה לא מעידה על מיטוט יכולותיו השלטוניות והצבאיות של חמאס.