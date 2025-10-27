ההנחיה של הנהגת חמאס: כשבן גביר מדבר - תתעללו בחטופים

לפי גורמי ביטחון בישראל, בכירי ארגון הטרור החליטו שכשיש הצהרות של השר לביטחון לאומי על תנאי האסירים הפלסטינים - על המחבלים להגיב באלימות כלפי החטופים

גורמי ביטחון בישראל הבינו כי ההחלטה להתעלל בחטופים כנקמה על דברים שאמר השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר התקבלה בידי הנהגת חמאס - כך פורסם הערב (שני) במהדורת כאן חדשות.

תובנה זו התקבלה לאחר שהתברר שחטופים שלא הוחזקו אחד עם השני, תיארו סיפור דומה עד זהה של התעללות בידי המחבלים ושמדובר בתגובה לדברי השר לביטחון לאומי. מכך בישראל הבינו שזו הייתה החלטה של ההנהגה והיא הועברה לשובים בשטח, שכשיש הצהרות של בן גביר על פגיעה בתנאי האסירים - תהיה תגובה אל מול החטופים ותהיה אלימות נגד החטופים.

בעיתוני "הארץ" ו"ידיעות אחרונות" פורסם לאחרונה כי בן גביר ואפילו ראש הממשלה בנימין נתניהו, עודכנו בנושא בניסיון למתן אמירות השר, אך הוא המשיך בהצהרות. היום אפשר להגיד כי המידע שהועבר משב"כ לבן גביר, היה מידע מודיעני שהוגדר "מוצק ומוצלב", ברמת ודאות גבוהה, ונמסרו עליו פרטים רבים בישיבות ביטחוניות שדנו בעניין.

נושא ההתעללות והקשר לשר בן גביר זכה להד תקשורתי נרחב לאחר ששורדי השבי שגב כלפון ובר קופרשטיין סיפרו על מסכת ההתעללויות שעברו בידי המחבלים שהחזיקו בהם.

השר בן גביר צייץ אתמול בתגובה לדברי קופרשטיין, כי גורמי שב"כ דווקא אמרו לו שהקשחת תנאי המחבלים תורמת להרתעה. משב"כ נמסר בתגובה: "לא נתייחס לשיחות המתקיימות בין השירות לדרג המדיני".