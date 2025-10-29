הסרטון משדה תימן

ממצאים שהשיג שב"כ הובילו לפריצת הדרך בחקירת ההדלפה

ממצאים שהשיג שב"כ הובילו לפריצת הדרך בחקירת ההדלפה
החומר שהושג בחקירה הועבר משב"כ לרמטכ"ל זמיר, שדרש לפתוח בחקירה פלילית אחרי שהתייעץ עם היועמ"שית. הפצ"רית אינה חשודה בהדלפה, אך גורמים המעורבים בחקירה מעריכים שהסרטון הודלף בידיעתה
מחבר איילה חסון
Getting your Trinity Audio player ready...
הפרקליטה הצבאית הראשית, יפעת תומר ירושלמי
הפרקליטה הצבאית הראשית, יפעת תומר ירושלמי צילום: יוסי אלוני, אורן בן חקון, פלאש 90

ממצאים שהושגו בחקירת שב"כ הם שהובילו לפריצת הדרך בחקירת הדלפת הסרטון משדה תימן - כך פורסם הערב (רביעי) במהדורת כאן חדשות. החומר שהושג בחקירה הועבר משב"כ לרמטכ"ל אייל זמיר, שדרש לפתוח בחקירה. 

עוד פורסם הערב במהדורה כי במסגרת החקירה נבדקת ההדלפה בסעיפי גילוי והפרת חובה, אך נבדקים גם כיוונים של עבירת שיבוש. בחקירה תיבדק אמיתות הטענות שלפיהן אפשר היה להגיע למידע שהוביל לפתיחת החקירה עוד קודם.

 

לפני שדרש פתיחה בחקירה התייעץ הרמטכ"ל זמיר עם היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה. 

מוקדם יותר היום הודיע דובר צה"ל על פתיחת חקירה פלילית בעניין הדלפת הסרטון, שבו מוצגת התעללות לכאורה בעציר פלסטיני במתקן הכליאה. בהודעת צה"ל נאמר כי הרמטכ"ל אישר את בקשתה של תומר-ירושלמי לצאת לחופשה עד לבירור פרטים נוספים בנושא.

אולם, בניגוד להודעה, בכירים בצה"ל אמרו לכאן חדשות כי רב-אלוף זמיר הונחה על ידי גורמי המקצוע מהמשטרה ומפרקליטות המדינה להוציא את הפצ"רית לחופשה כפויה באופן מיידי. דובר צה"ל הכחיש את הפרסום ומסר: "מדובר בשקר מוחלט".

 

בשלב הזה תומר-ירושלמי אינה חשודה בהדלפת הסרטון, אך גורמים המעורבים בחקירה מעריכים שהסרטון הודלף בידיעתה. בין היתר, מאחר שמדובר בחומר חקירה רגיש במיוחד שנשמר במאגר מיוחד בפרקליטת הצבאית והגעה אליו דורשת את הסיווג הגבוה ביותר.

המשטרה תזמן את הפצ"רית לעדות - שעלולה להפוך לחקירה באזהרה

לכאן חדשות נודע כי המשטרה צפויה לזמן בימים הקרובים את תומר-ירושלמי למסור עדות בפרשה. זאת, בשל החשד שהסרטון דלף מסביבתה הקרובה ביותר. אם במהלך החקירה יעלה חשד שהייתה לה נגיעה ישירה להדלפה, תהפוך עדותה לחקירה באזהרה.

מלבד הפרקליטה הצבאית הראשית, ראש צוות החקירה של פרשת ההתעללות בשדה תימן צפוי להיות מזומן למשטרה גם הוא, כמו גם קצינים ונגדים מסביבתה של הפצ"רית.

בלב החקירה עומדים הסרטון הקצר שהודלף לחדשות 12 והסרטון המלא ששודר בתוכנית "זמן אמת" בכאן 11.

חקירת ההדלפה - למה עכשיו, מה החשד ומה יקרה עם תיק שדה תימן?

עוד בנושא

צבי סוכות בבסיס שגה תימן, אמש

ח"כ צבי סוכות זומן לחקירה בעקבות פרשת שדה תימן

שדה תימן

"עליתי על מדים וסיימתי בכלא": שנה לפרשיית שדה תימן - המשפט עדיין נמשך

תגיות |
בחירת העורכת
  • יוצרים מן הכלל | אביגיל
    אביגיל רוקמת והופכת בגדים ליצירות אומנות
  • טעות שעולה 3,500 ש"ח זה לא נורא? בעל המסעדה שמראה לישראלים מה זה אומר לנהל עסק
    "טעות ב-3,500 ש"ח זה לא נורא?": הצד הפחות זוהר במסעדנות
  • עידו מוסרי
    "שום בית ספר לא מלמד איך לאהוב": עידו מוסרי פותח את הלב
  • מחדל בדיקות הסרטן
    בגלל תקלה בבדיקות: חשש שחולות סרטן שד קיבלו טיפול שגוי
  • "צפוי להיות קטסטרופלי": בג'מייקה מתכוננים להוריקן "מליסה"
    "יהיה קטסטרופלי": בג'מייקה מתכוננים להוריקן "מליסה"

אולי יעניין אותך