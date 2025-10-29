ממצאים שהשיג שב"כ הובילו לפריצת הדרך בחקירת ההדלפה

החומר שהושג בחקירה הועבר משב"כ לרמטכ"ל זמיר, שדרש לפתוח בחקירה פלילית אחרי שהתייעץ עם היועמ"שית. הפצ"רית אינה חשודה בהדלפה, אך גורמים המעורבים בחקירה מעריכים שהסרטון הודלף בידיעתה

ממצאים שהושגו בחקירת שב"כ הם שהובילו לפריצת הדרך בחקירת הדלפת הסרטון משדה תימן - כך פורסם הערב (רביעי) במהדורת כאן חדשות. החומר שהושג בחקירה הועבר משב"כ לרמטכ"ל אייל זמיר, שדרש לפתוח בחקירה.

עוד פורסם הערב במהדורה כי במסגרת החקירה נבדקת ההדלפה בסעיפי גילוי והפרת חובה, אך נבדקים גם כיוונים של עבירת שיבוש. בחקירה תיבדק אמיתות הטענות שלפיהן אפשר היה להגיע למידע שהוביל לפתיחת החקירה עוד קודם.

הדרמה בצה"ל | נוסף להדלפת הסרטון, כיוון חקירה נוסף שנבדק הוא שיבוש והסתרה. @almog_tamar עם הפרסום וההתפתחויות האחרונות



מתוך #מהדורתכאןחדשות עם @talberman pic.twitter.com/aybqQ6TXTS — כאן חדשות (@kann_news) October 29, 2025

לפני שדרש פתיחה בחקירה התייעץ הרמטכ"ל זמיר עם היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה.

מוקדם יותר היום הודיע דובר צה"ל על פתיחת חקירה פלילית בעניין הדלפת הסרטון, שבו מוצגת התעללות לכאורה בעציר פלסטיני במתקן הכליאה. בהודעת צה"ל נאמר כי הרמטכ"ל אישר את בקשתה של תומר-ירושלמי לצאת לחופשה עד לבירור פרטים נוספים בנושא.

אולם, בניגוד להודעה, בכירים בצה"ל אמרו לכאן חדשות כי רב-אלוף זמיר הונחה על ידי גורמי המקצוע מהמשטרה ומפרקליטות המדינה להוציא את הפצ"רית לחופשה כפויה באופן מיידי. דובר צה"ל הכחיש את הפרסום ומסר: "מדובר בשקר מוחלט".

הדרמה בצה"ל | בניגוד להודעת הצבא, בכירים בצה"ל אמרו לכאן חדשות כי הרמטכ"ל הונחה ע"י גורמי מקצוע במשטרה ובפרקליטות המדינה, להוציא את הפצ"רית לחופשה כפויה באופן מיידי. @ItayBlumental עם כל הפרטים



מתוך #מהדורתכאןחדשות עם @talberman pic.twitter.com/7ao8JvqlpV — כאן חדשות (@kann_news) October 29, 2025

בשלב הזה תומר-ירושלמי אינה חשודה בהדלפת הסרטון, אך גורמים המעורבים בחקירה מעריכים שהסרטון הודלף בידיעתה. בין היתר, מאחר שמדובר בחומר חקירה רגיש במיוחד שנשמר במאגר מיוחד בפרקליטת הצבאית והגעה אליו דורשת את הסיווג הגבוה ביותר.

המשטרה תזמן את הפצ"רית לעדות - שעלולה להפוך לחקירה באזהרה

לכאן חדשות נודע כי המשטרה צפויה לזמן בימים הקרובים את תומר-ירושלמי למסור עדות בפרשה. זאת, בשל החשד שהסרטון דלף מסביבתה הקרובה ביותר. אם במהלך החקירה יעלה חשד שהייתה לה נגיעה ישירה להדלפה, תהפוך עדותה לחקירה באזהרה.

מלבד הפרקליטה הצבאית הראשית, ראש צוות החקירה של פרשת ההתעללות בשדה תימן צפוי להיות מזומן למשטרה גם הוא, כמו גם קצינים ונגדים מסביבתה של הפצ"רית.

בלב החקירה עומדים הסרטון הקצר שהודלף לחדשות 12 והסרטון המלא ששודר בתוכנית "זמן אמת" בכאן 11.

חקירת ההדלפה - למה עכשיו, מה החשד ומה יקרה עם תיק שדה תימן?