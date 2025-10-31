הפצ"רית הודיעה על התפטרותה, וצפויה להיחקר בימים הקרובים

לאחר שהחליטה להתפטר אמש, הפצ"רית יפעת תומר-ירושלמי נפגשה היום עם הרמטכ"ל זמיר והגישה לו מכתב רשמי בו הודתה: "אישרתי העברת חומר לתקשורת כדי לנסות להדוף מידע שקרי" • מוקדם יותר הבוקר הודיע כ"ץ כי לא תשוב לתפקידה • השר כ"ץ: אפעל לשלול את הדרגות שלה

הפרקליטה הצבאית הראשית האלופה יפעת תומר-ירושלמי הגישה היום (שישי) את התפטרותה לרמטכ"ל רא"ל אייל זמיר. צה"ל הודיע כי הרמטכ"ל קיבל את בקשתה לסיים את תפקידה באופן מיידי: "יפעל מיידית לייצוב הפרקליטות ושמירה על חיילי צה"ל, הוא בטוח כי תתקיים חקירה יסודית". גורם מתוך החקירה אמר לכאן חדשות כי תומר-ירושלמי צפויה להיחקר באזהרה במהלך הימים הקרובים.

הפגישה בין הפצ"רית לרמטכ"ל נקבעה לפני הודעתו של שר הביטחון ישראל כ"ץ מוקדם יותר הבוקר, בה נמסר מטעמו כי החליט שהפצ"רית לא תשוב לתפקידה. למעשה, תומר-ירושלמי הכינה את מכתב התפטרותה אמש.

משר הביטחון כ"ץ והרמטכ"ל נמסר כי השניים סיכמו שהרמטכ"ל יגבש רשימת מועמדים מומלצים לפרקליט צבאי ראשי בהתאם לחוק השיפוט הצבאי. לכאן חדשות נודע כי שר הביטחון מעוניין למנות פצ"ר שמגיע מחוץ לפרקליטות הצבאית.

במכתבה אישרה הפצ"רית את מעורבותה בהדלפת הסרטון משדה תימן: "אישרתי העברת חומר לתקשורת כדי לנסות להדוף מידע שקרי נגד גורמי האכיפה בצבא. אני נושאת באחריות".

באגף החקירות והמודיעין כבר מודעים להודאה של הפצ"רית במכתבה, אך היא טרם נחקרה.

כ"ץ התייחס להתפטרות: "כך ראוי. מי שמעליל עלילות דם על חיילי צה"ל אינו ראוי ללבוש את מדי צה"ל. כל מי שיימצא שבמקום להגן על חיילי צה"ל העליל עליהם עלילות לטובת מחבלי הנוח'בה - ייתן את הדין". בנוסף הודיע השר כי יפעל לשלול את דרגות האלוף של הפצ"רית הפורשת.

שר המשפטים יריב לוין התייחס להתפתחויות ומסר בין היתר: "מי שנגוע בניגוד עניינים לא יהיה חלק מהחקירה".

שר הביטחון לשעבר יואב גלנט כתב בחשבון ה-X שלו: "מיד לאחר הדלפת הסרטון משדה תימן, הנחיתי לפתוח בחקירה מהירה למציאת המדליף ולמיצוי הדין עמו. זימנתי את הפצ"רית ללשכתי כדי להבין מדוע החקירה מדשדשת. שאלתי אותה מדוע המדליף לא אותר. בתשובתה, כפי שהיום ברור לכל, הפצ"רית שיקרה בזדון ואמרה כי 'החקירה ממושכת מכיוון שעשרות אנשים נחשפו לסרטון'".

כאמור, מוקדם יותר הבוקר מסר שר הביטחון כי הפרקליטה הצבאית לא תשוב לתפקידה: "אוודא שימוצה הדין עם כל מי שנתן ידו לעלילת הדם נגד חיילי צה"ל בפרשת שדה תימן".

בהודעה מטעמו נמסר כי הפצ"רית לא תשוב: "נוכח חומרת החשדות ורגישות תפקיד הפצ"ר שממונה על אכיפת החוק וקביעת הנורמות המשפטיות בכל צה"ל".

עוד נמסר כי בכוונתו של כ"ץ למנות ממלא מקום בהקדם. "כידוע ולפי חוק, מינוי פרקליט צבאי ראשי מתמנה על ידי שר הביטחון על פי המלצת הרמטכ"ל", מסר.

הדרמה בצה"ל | במשטרה הורו על מידור כל פעולות החקירה בתיק שדה תימן. בכיר בפרקליטות הצבאית הראשית: "הלם מוחלט, זו פגיעה קשה בשמם של הפרקליטים".



— כאן חדשות (@kann_news) October 30, 2025

דובר צה"ל הודיע אתמול על פתיחת חקירה פלילית בעניין הדלפת הסרטון משדה תימן בו מוצגת התעללות לכאורה בעציר פלסטיני במתקן הכליאה.

בהודעת צה"ל נאמר כי הרמטכ"ל אישר את בקשתה של תומר-ירושלמי לצאת לחופשה עד לבירור פרטים נוספים בנושא. אולם, בניגוד להודעה, בכירים בצה"ל אמרו לכאן חדשות כי רב-אלוף זמיר הונחה על ידי גורמי המקצוע מהמשטרה ומפרקליטות המדינה להוציא את הפצ"רית לחופשה כפויה באופן מידי.

בשלב זה תומר-ירושלמי אינה חשודה בהדלפת הסרטון, אך גורמים המעורבים בחקירה מעריכים שהסרטון הודלף בידיעתה. זאת, בין היתר, מאחר שמדובר בחומר חקירה רגיש במיוחד שנשמר במאגר מיוחד בפרקליטות הצבאית והגעה אליו דורשת את הסיווג הגבוה ביותר.