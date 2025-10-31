הפצ"רית במכתבה: "אישרתי הוצאת חומר לתקשורת בניסיון להדוף תעמולה נגד גורמי אכיפת החוק בצבא"

במכתב ההתפטרות שלה אישרה הפרקליטה הצבאית תומר-ירושלמי כי הייתה מעורבת בהדלפת הסרטון בשדה תימן. לדבריה, פעלה בניסיון להגן על הפרקליטות הצבאית בצל גל של דה-לגיטימציה סביב חקירת החשודים בהתעללות במחבל בפרשת שדה תימן - שהגיע לשיאו בפריצה לבסיס

הפרקליטה הצבאית הראשית יפעת תומר-ירושלמי הודתה היום (שישי) במעורבותה בהדלפת הסרטון מפרשת שדה תימן במכתב ההתפטרות שהגישה לרמטכ"ל אייל זמיר.

במכתבה הסבירה כי אישרה את הדלפת הסרטון לתקשורת בניסיון להדוף תעמולה וקמפיין דה-לגיטימציה של מערך הפרקליטות הצבאית וגורמי אכיפת החוק בצבא שהגיע לשיאו סביב חקירת פרשת ההתעללות במחבל בשדה תימן.

"צה"ל הוא צבא מוסרי ושומר חוק. לכן, גם במלחמה מתמשכת וכואבת חובה לברר חשדות למעשים אסורים. זו חובתנו החוקית והערכית. אין בכך להחליש או לפגוע חלילה בצה"ל. ההיפך הוא הנכון. זהו מקור עוצמה. זוהי ערובה לחוסנו של הצבא, והיא שומרת עליו ועל משרתיו מבפנים ומבחוץ".

"בהתאם, ההחלטה בדבר פתיחה בחקירה בנוגע לאירוע בבסיס שדה תימן היתה מחויבת המציאות. אכן, העצורים בשדה תימן הם מחבלים ופעילי טרור מהסוג הגרוע ביותר. חובה למצות איתם את הדין. אין בכך כדי לגרוע מחובתנו לחקור כאשר מתקיים יסוד סביר לחשד לביצוע מעשה אלימות כלפי עצור. לצערי, תובנה בסיסית זו - שקיימים מעשים שאסור לעשותם גם לנקלים שבעצורים - כבר אינה משכנעת את כולם".

"בשנתיים האחרונות נדרשתי לפעול להגנתה של היחידה ולהגנתם של משרתיה מפני מסע דה-לגיטימציה פסול וכוזב. קציני וקצינות הפרקליטות הצבאית מצאו עצמם נתונים למתקפות אישיות, להטחת עלבונות חריפים, ואף לאיומים של ממש. כל זאת, משום שעמדנו על משמר שלטון החוק בצה"ל - יחד עם המפקדים ולצידם".

"מסע הרסני זה הגיע לשיאו בעקבות ההחלטה לחקור את פרשת שדה תימן. במקרה זה נלוו לדברי הבלע כלפי גורמי אכיפת החוק בצה"ל, מעשים חמורים וחסרי תקדים, לרבות פריצה המונית לבסיס שדה תימן ולבסיס בו שוכן בית הדין הצבאי".

"מסע השיסוי לווה בהסתה חמורה כאילו אנו מעדיפים מחבלים על פני לוחמינו. מסע זה נמשך עד עצם היום הזה והוא פוגע פגיעה קשה ועמוקה בצה"ל, בתדמיתו, ובחוסנם של חיילי צה"ל ומפקדיו".

"כמי שעומדת בראש הפרקליטות הצבאית, ומתוך תחושת אחריות עמוקה לצה"ל, ליחידה ולפקודיי, אישרתי הוצאת חומר לתקשורת, בניסיון להדוף את התעמולה השקרית נגד גורמי אכיפת החוק בצבא. אני נושאת באחריות מלאה לכל חומר שיצא לתקשורת מתוך שורות היחידה. מאחריות זו נובעת גם החלטתי לסיים את תפקידי כפרקליטה הצבאית הראשית".