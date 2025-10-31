נער בן 14 מיפו על הרצף האוטיסטי חשוד שביצע משימות עבור ארגוני טרור

הצעיר, שנעצר לפני כשבועיים אצל בני משפחתו ברמאללה, חשוד כי פנה לחמאס כדי ליזום ביצוע משימות טרור עבור הארגון. עוד צפה בסרטונים בכדי להבין כיצד לבנות מטעני חבלה

נער כבן 14 מיפו, המאובחן על הרצף האוטיסטי, נעצר בחשד שיזם ביצוע משימות עבור ארגוני טרור. כך נמסר היום (שישי) מהמשטרה. בין היתר ניסה לצלם אתרים בישראל ולהכין מטעני חבלה. הוגשה נגדו הצהרת תובע בדרך לכתב אישום.

הצעיר חשוד ששיתף פעולה עם דאעש וחמאס והעביר להם סרטונים דרך פלטפורמת דיסקורד. על פי החשד פנה ביוזמתו לחמאס באמצעות דואר אלקטרוני, ומהחקירה עלה שהתכתב עם צ'אט gpt כדי ללמוד איך להכין מטען חבלה. בנוסף צפה בסרטונים של חמאס כדי ללמוד לייצר כאלו. הוא נעצר ברמאללה אצל קרובי משפחתו לפני כשבועיים.

בחקירתו עלה, כי החשוד יצר קשר עם דאע"ש וחמאס וסיפק להם סרטונים ותיעודים של מבנים בישראל, הקשורים לכוחות הביטחון לכאורה.

עוד עלה במהלך החקירה, כי החשוד התבטא בנושא חומר הנפץ שלמד להכין, הקשר שלו לאיסלאם והרצון שלו להפוך לשהיד ולפגוע במדינת ישראל.



עם המעבר לחקירה גלויה, במשטרה מוסיפים כי נתפסו ראיות הקושרות את החשוד לעבירות המיוחסות, לרבות ראיות דיגיטליות בנייד האישי שלו.

במשטרה הוסיפו: "גורמי מודיעין וטרור, ממשיכים במאמציהם לגייס ישראלים לצורך ביצוע משימות ביטחוניות ומשימות טרור בישראל. אותם גורמים מנסים לגייס ישראלים באמצעות פניה ברשתות החברתיות, ומזהירים את אזרחי ותושבי ישראל, מפני קיום קשר עם גורמים זרים וביצוע משימות עבורם".