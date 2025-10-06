הרשויות ברוסיה: עצרנו 3 חשודים שתכננו פיגועים נגד אתרים יהודיים

שירות הביטחון הפדרלי הרוסי (FSB) הודיע היום (שני) על מעצר שלושה בני אדם החשודים בתכנון פיגועים "באתרי תרבות יהודיים" במחוזות קרסוניארסק וסטברופול.

על פי ההודעה, בעיר קרסנויארסק שבסיביר נעצרו שני אזרחים "ממדינות במרכז אסיה", שתכננו להפעיל מטען חבלה בבית הכנסת המקומי. הרשויות אמרו כי בחיפוש במחבוא שהכינו החשודים נמצאו חומרים להכנת מטעני חבלה. במקביל, נעצר אזרח רוסי שהתכוון להשליך בקבוקי תבערה על בניין הקהילה היהודית בעיר פיאטיגורסק במחוז סטברופול.

בהודעת ה-FSB נאמר כי השלושה התכוונו להציג את הפיגועים כפעולה למען תושבי פלסטין שנפגעו במהלך המלחמה עם ישראל, אך בפועל כוונת המפגעים הייתה לעורר תסיסה פנימית בתוך רוסיה.

האלימות כלפי קהילות יהודיות בעולם עלתה מדרגה בחודשים האחרונים, והגיעה לשיאה בבריטניה השבוע כאשר שני יהודים - אדריאן דאולבי ומלווין קרביץ - נרצחו בבית הכנסת של הקהילה בעיר מנצ'סטר במהלך תפילות יום הכיפורים.

ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר, שביקר בזירת הפיגוע, דיבר על האלימות הגואה נגד הקהילה היהודית בארצו. "עלינו להילחם באנטישמיות ולנצח אותה, זו המחויבות של כל הבריטים". קבוצת הכדורגל המקומית מנצ'סטר יונייטד הודיעה כי תקיים דקת דומייה בתחילת משחק הליגה שלה, ושחקני המועדון ענדו סרטים שחורים.