גורם המעורה בפרטים מסר לכאן חדשות כי בחמאס חידשו את החיפושים אחר חטופים חללים בשטח הישראלי ברצועה לראשונה מאז התקרית ברפיח בה נפל רס"ר אפי פלדבאום. החיפושים מתבצעים בתיאום מלא מול ישראל

חמאס שב לחפש חטופים חללים בשטח שנמצא בשליטה ישראלית ברצועת עזה, לראשונה מאז התקרית ברפיח מוקדם יותר השבוע, בה נפל רס"ר אפי פלדבאום. כך מסר היום (חמישי) לכאן חדשות גורם המעורה בפרטים.

לדבריו של המקור, כניסת אנשי הזרוע הצבאית של חמאס לשטח כשהם מלווים בצוות של הצלב האדום מתבצעת בתיאום מלא עם ישראל. באופן ספציפי, החיפושים מתבצעים בחלק המזרחי של העיר חאן יונס שבדרום הרצועה.

כזכור, ישראל הפסיקה ביום שלישי את האישור שניתן לחמאס לבצע חפירות וחיפושים אחר חטופים חללים בעקבות אותה תקרית ברפיח.

אתמול משרד ראש הממשלה הודיע כי עמירם קופר שנחטף מקיבוץ ניר עוז וסהר ברוך שנחטף מקיבוץ בארי הם החטופים החללים שהושבו אמש לישראל.

"הממשלה משתתפת בצערן הכבד של משפחות קופר וברוך ושל כל משפחות החטופים החללים", נכתב בהודעת משרד ראש הממשלה. כעת נותרו ברצועת עזה 11 חטופים חללים.