פרסום ראשון

חמאס שב לחפש חטופים חללים בשטח שנמצא בשליטה ישראלית ברצועת עזה

חמאס שב לחפש חטופים חללים בשטח שנמצא בשליטה ישראלית
גורם המעורה בפרטים מסר לכאן חדשות כי בחמאס חידשו את החיפושים אחר חטופים חללים בשטח הישראלי ברצועה לראשונה מאז התקרית ברפיח בה נפל רס"ר אפי פלדבאום. החיפושים מתבצעים בתיאום מלא מול ישראל
מחבר אליאור לוי
Getting your Trinity Audio player ready...
רכבי הצלב האדום ברצועת עזה
רכבי הצלב האדום ברצועת עזה צילום: עבד רחים חטיב, פלאש 90

חמאס שב לחפש חטופים חללים בשטח שנמצא בשליטה ישראלית ברצועת עזה, לראשונה מאז התקרית ברפיח מוקדם יותר השבוע, בה נפל רס"ר אפי פלדבאום. כך מסר היום (חמישי) לכאן חדשות גורם המעורה בפרטים. 

לדבריו של המקור, כניסת אנשי הזרוע הצבאית של חמאס לשטח כשהם מלווים בצוות של הצלב האדום מתבצעת בתיאום מלא עם ישראל. באופן ספציפי, החיפושים מתבצעים בחלק המזרחי של העיר חאן יונס שבדרום הרצועה.

כזכור, ישראל הפסיקה ביום שלישי את האישור שניתן לחמאס לבצע חפירות וחיפושים אחר חטופים חללים בעקבות אותה תקרית ברפיח.

אתמול משרד ראש הממשלה הודיע כי עמירם קופר שנחטף מקיבוץ ניר עוז וסהר ברוך שנחטף מקיבוץ בארי הם החטופים החללים שהושבו אמש לישראל.

"הממשלה משתתפת בצערן הכבד של משפחות קופר וברוך ושל כל משפחות החטופים החללים", נכתב בהודעת משרד ראש הממשלה. כעת נותרו ברצועת עזה 11 חטופים חללים.

עוד בנושא

רס

רס"ר אפי פלדבאום נפל ברפיח: "שם הכול בצד למען העם"

מפת הנסיגה - הקו הצהוב

חרף ההחלטה אצל רה"מ: ישראל לא "תנגוס" בינתיים בשטח עזה

תגיות |
בחירת העורכת
  • הכוכבת הבאה של ישראל: הכירו את אביגיל ויסמן בת ה-13
    נועה קירל הבאה? הכירו את אביגיל ויסמן בת ה-13
  • ביג דיל
    מדייטים ועד ויכוחים עם הבוס: למה הפכנו הכול לגזלייטינג?
  • נגמרה המלחמה - שיר הנושא מתוך הסדרה התיעודית "פרויקט משפחות 2025"
    המילים שהפכו לקליפ הסיום המרגש של "פרויקט משפחות 2025"
  • אוקטובר 2025 Top10
    10 הסדרות הכי נצפות החודש בכאן BOX
  • מישל מונאהן, לזלי ביב וקארי קון, מתוך "הלוטוס הלבן"
    בניחוח אירופאי: איפה תצטלם העונה הבאה של "הלוטוס הלבן"?

אולי יעניין אותך