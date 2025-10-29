חרף ההחלטה בדיון אצל רה"מ: ישראל לא "תנגוס" בינתיים בשטח הרצועה

למרות הצהרותיהם של בכירים ישראלים, ההחלטה שלא להרחיב את השטח שנמצא בשליטה ישראלית התקבלה אתמול בשיחה עם גורמים אמריקנים. עוד הוחלט: יוסר האיסור על הסיורים שעורך חמאס בשטח של צה"ל

ישראל לא מרחיבה, נכון לעכשיו, את השטח שבו היא שולטת ברצועת עזה ולא מזיזה את "הקו הצהוב" - כך פורסם הערב (רביעי) במהדורת כאן חדשות. זאת, חרף ההחלטה שהתקבלה אתמול בדיון אצל ראש הממשלה נתניהו בשל הפרות חמאס ולמרות הצהרותיהם של בכירים ישראלים.

ההחלטה שלא "לנגוס" עוד בשטח הרצועה התקבלה בשיחה שהתקיימה אמש בין בכירים ישראלים לאמריקנים. גורם ישראלי אמר לכאן חדשות: "כרגע לא מרחיבים את השטח, מחכים עם זה".

החלטה נוספת שהתקבלה במקביל, היא כי עם השבתם של שני חטופים חללים נוספים, הצפויה הערב, יוסר האיסור על הסיורים שעורך חמאס עם הצלב האדום בשטח שנמצא בשליטה ישראלית. ייתכן שהסיורים יחודשו כבר מחר.