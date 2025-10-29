הפרות חמאס

חרף ההחלטה בדיון אצל רה"מ: ישראל לא "תנגוס" בינתיים בשטח הרצועה

חרף ההחלטה אצל רה"מ: ישראל לא "תנגוס" בינתיים בשטח עזה
למרות הצהרותיהם של בכירים ישראלים, ההחלטה שלא להרחיב את השטח שנמצא בשליטה ישראלית התקבלה אתמול בשיחה עם גורמים אמריקנים. עוד הוחלט: יוסר האיסור על הסיורים שעורך חמאס בשטח של צה"ל
מחבר גילי כהן
Getting your Trinity Audio player ready...
מפת הנסיגה - הקו הצהוב
מפת הנסיגה - הקו הצהוב צילום: .

ישראל לא מרחיבה, נכון לעכשיו, את השטח שבו היא שולטת ברצועת עזה ולא מזיזה את "הקו הצהוב" - כך פורסם הערב (רביעי) במהדורת כאן חדשות. זאת, חרף ההחלטה שהתקבלה אתמול בדיון אצל ראש הממשלה נתניהו בשל הפרות חמאס ולמרות הצהרותיהם של בכירים ישראלים.

ההחלטה שלא "לנגוס" עוד בשטח הרצועה התקבלה בשיחה שהתקיימה אמש בין בכירים ישראלים לאמריקנים. גורם ישראלי אמר לכאן חדשות: "כרגע לא מרחיבים את השטח, מחכים עם זה". 

החלטה נוספת שהתקבלה במקביל, היא כי עם השבתם של שני חטופים חללים נוספים, הצפויה הערב, יוסר האיסור על הסיורים שעורך חמאס עם הצלב האדום בשטח שנמצא בשליטה ישראלית. ייתכן שהסיורים יחודשו כבר מחר.

עוד בנושא

ראש ממשלת קטר אל ת'אני

ראש ממשלת קטר: "על חמאס להתפרק מנשקו ולעבור לשלב הבא"

טראמפ ונתניהו בבית הלבן

גורמים ישראלים: כל צעד בעזה צריך לקבל אישור מארה"ב

תגיות |
בחירת העורכת
  • יוצרים מן הכלל | אביגיל
    אביגיל רוקמת והופכת בגדים ליצירות אומנות
  • טעות שעולה 3,500 ש"ח זה לא נורא? בעל המסעדה שמראה לישראלים מה זה אומר לנהל עסק
    "טעות ב-3,500 ש"ח זה לא נורא?": הצד הפחות זוהר במסעדנות
  • עידו מוסרי
    "שום בית ספר לא מלמד איך לאהוב": עידו מוסרי פותח את הלב
  • מחדל בדיקות הסרטן
    בגלל תקלה בבדיקות: חשש שחולות סרטן שד קיבלו טיפול שגוי
  • "צפוי להיות קטסטרופלי": בג'מייקה מתכוננים להוריקן "מליסה"
    "יהיה קטסטרופלי": בג'מייקה מתכוננים להוריקן "מליסה"

אולי יעניין אותך