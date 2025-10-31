דוברת הפרקליטות קיבלה הוראה מפורשת מהאלופה יפעת תומר – ירושלמי להעביר את הסרטון לידי כתב חדשות 12. הדוברת היא זו שמסרה את הידיעה במסגרת התחקיר הביטחוני והפוליגרף שלה. לאחר ההתעללות לכאורה נרשמה פגיעה נוספת בחטופים. הפצ"רית תחקר באזהרה בשבוע הבא בחשד לשיבוש הליכי משפט והפרת אמונים

הפצ"רית העבירה אישית את ההוראה להדליף את הסרטון לתקשורת

דוברת הפרקליטות קיבלה הוראה מפורשת מידי הפרקליטה הצבאית הראשית האלופה יפעת תומר-ירושלמי להעביר את התיעוד לידי כתב חדשות 12. כך פורסם הערב (שישי) בחדשות שישי בכאן חדשות.

הפצ"רית העבירה אישית את ההוראה להדליף את הסרטון משדה תימן לתקשורת, בידי החוקרים הודעות וואטסאפ המציגות זאת@gilicohen10 #חדשותשישי עם @MoavVardi pic.twitter.com/w2Vt5QCvHf — כאן חדשות (@kann_news) October 31, 2025

על פי מקורות המעורים בנושא ההוראה כללה ציון מפורש של שם העיתונאי אליו צריך להעביר את הסרטון המכיל תיעוד של התעללות לכאורה בעצירים פלסטינים בשדה תימן.

הדוברת מסרה את המידע על ההתנהלות סביב העברת ופרסום הסרטון עוד טרם בדיקת הפוליגרף עצמה. זאת במסגרת הליכי הבדיקה הביטחונית ומתוך ידיעה שזה יגיע לדרגים בכירים, וככל הנראה יפוצץ את הפרשה. בתוך כך בממשלה בוחנים חקירה חיצונית או מינוי חוקר מיוחד.

פרשת הפצ״רית: בממשלה בוחנים חקירה חיצונית או מינוי חוקר מיוחד | פרסום ראשון של @almog_tamar #חדשותשישי עם @MoavVardi pic.twitter.com/i9WzQe1fmy — כאן חדשות (@kann_news) October 31, 2025

לפי מידע שהגיע לכאן חדשות, לאחר ההתעללות והפגיעה בעציר הפלסטיני לכאורה בשדה תימן, שתועדה בסרטון המדובר שהודלף, נרשמה פגיעה נוספת בחטופים, שסבלו בין כה וכה מהתעללות בידי חוטפיהם בחמאס. המידע דווח עוד אז לצוות המו"מ - שהעביר את המידע לגורמים הרלוונטיים.

מספר קצינים נוספים יזומנו ללהב 433

הפצ"רית תחקר באזהרה בשבוע הבא בחשד לשיבוש הליכי משפט והפרת אמונים. ללהב 433 יזומנו מספר קצינים נוספים חלקם בכירים בפרקליטות הצבאית ובצוות החקירה שהתייעצו איתם לגבי הוצאת החומרים והיו בסוד העניינים.

ככל הנראה גם הם ייחקרו באזהרה בחשד לשיבוש, בגלל שהפרקליטות הצבאית קיימה "הליך בדיקה" למציאת המדליף כשרבים בצמרת הפרקליטות מכירים את הסיפור, מסתירים אותו והפרקליטות לא דיווחה אמת לבג"צ.

החוקרים צפוים לבדוק התכבויות בטלפונים של החשודים גם לגבי הפצת הסרטןן והבדיקה שנעשתה אחר כך. דברים לגבי "הבדיקה" נאמרו גם בכנסת. למשל, אלוף משנה גל עשאהל סגן הפצרית אמר בוועדת חוקה בועדת חוקה בינואר 2025.

הבדיקה החלה במסוך להדלפת הסרטון היא מתנהלת ונעשה הכל לסיימה בהקדם האפשרי. מי שמבצע את הבדיקה היא מצ"ח כיחידה חוקרת מקצועית המיומנת בחקירות. הבדיקה מקיפה ועניינית עם הרבה פעולות חקירה גלויות וסמויות