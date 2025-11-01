פרשת ההדלפות: הטיוח, קשר השתיקה והשקרים לבג"ץ

הבדיקה ה"שגרתית" שחשפה את ההדלפה והתכתובות שמעידות על מספר אנשי הסוד שניסו לכאורה לטשטש את הפרשה • הרמטכ"ל צפוי להמליץ על ארבעה מועמדים חיצוניים לתפקיד הפצ"ר הבא

פרשת ההדלפות משדה תימן: במשך שנה וחודשיים התקיים בצמרת הפרקליטות הצבאית "קשר שתיקה" סביב הדלפת תיעוד ההתעללות לכאורה בשדה תימן. כך פורסם הערב (שבת) במהדורת כאן חדשות.

מתברר, כך לפי גילוים מהחקירה בימים האחרונים, שמעגל האנשים שידעו כי הפרקליטה הצבאית הראשית, האלופה יפעת תומר-ירושלמי, היא זו שהנחתה קצינה בפרקליטות להדליף את הסרטון משדה תימן לחדשות 12 הוא גדול ממה שחשבו עד כה. על פי החשד, הוא כולל מספר קצינים בכירים בפרקליטות הצבאית. אלא שב-14 החודשים האלו הייתה מוסכמה בקרב הפצ"רית ופקודיה - לא מדברים על זה.

גם כשנפתחה "בדיקה למציאת המדליף" והפצ"רית הסמיכה את סגנה, אל"מ גל עשאהל לבצע אותה, גם כשהיה צריך לתת תשובות בןועדות בכנסת ואפילו כשהיה צריך לנסח תגובה לבג"ץ.

יתרה מכך, מתברר שהבדיקה שביצע עשאהל לא כללה אפילו תשאול של המעגל הראשון של מי שנחשף לסרטון, כלומר האנשים הראשונים בצוות החקירה ובפרקליטות שצריך לתשאל אפילו כדי לצאת לידי חובה. חלקם, אנשים שאולי היו מדווחים את האמת אם היו מתוחקרים בידיו.

הבדיקה ה"שגרתית" שחשפה הכול

קשר השתיקה היה כל כך עמוק, שסביר להניח שהסיפור הזה מעולם לא היה מתפוצץ אם לא אותה קצינה שהחליטה לדווח על כך בהליך הפוליגרף בשב"כ.

אותה קצינה, ניגשה לבדיקה כהליך שגרתי שמתחרש בעת קידום בדרגה. לפני הבדיקה במכשיר הפוליגרף מתקיימת שיחה עם הבודק, שבהם נידונים השאלות והנבדק יכול לדווח על מקרים שונים שיכולים לעלות בבדיקה.

למעשה, הקצינה יכולה הייתה לעבור את השאלות בבדיקה בהצלחה בגלל שהן שמתמקדות במסירת מידע מסווג או מידע בלי אישור מפקדים בעוד שהיא עשתה הכל בהנחיית הפצ"רית. אולם היא החליטה כן לדווח במעמד זה שהיא זו שהדליפה את הסרטון משדה תימן בהנחיית מפקדיה, תוך שהיא מודעת לכך שהדבר יוביל לחקירה.

הבכירים שידעו - ופעלו לטייח

בשלב הזה בשב"כ מדווחים לרמטכ"ל וזה מערב את היועמ"שית גלי בהרב מיארה וגם מקיים התייעצות עם ראש השב"כ דוד זיני. היועמ"שית מחליטה על פתיחת חקירה והקצינה עוכבה לחקירה.

עוד לפני הודאתה של הפצ"רית במכתב פומבי, במשטרה כבר הגיעו לראיות שהוכיחו כי היא זו שהנחתה את הקצינה בפרקליטות הצבאית, להעביר את הסרטון לחדשות 12. כשהגיעו לתכתובות נוספות, הובן שהסיפור המשמעותי הוא לא אותה קצינה שפעלה בהנחיית הפצ"רית, אלא שורה של בכירים נוספים שידעו, ופעלו לכאורה לטייח כל בדיקה וניסיון שנעשה אחר כך לבצע בדיקה למציאת זהות המדליף. בימים הקרובים בכירים בפרקליטות הצבאית יצטרכו לספק תשובות למשטרה.

הרמטכ"ל ימליץ על ארבעה מועמדים לתפקיד

בתוך כך, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר, צפוי להמליץ כבר מחר לשר הביטחון ישראל כ"ץ, על ארבעה מועמדים לתפקיד הפרקליט הצבאי הבא. מדובר במועמדים חיצוניים. כך פורסם הערב (שבת) במהדורת כאן חדשות.

הפרקליטה הצבאית הראשית, האלופה יפעת תומר-ירושלמי, הגישה אתמול את התפטרותה לרמטכ"ל. הפגישה בין השניים נקבעה לפני הודעתו של שר הביטחון, בה נמסר מטעמו כי החליט שהפצ"רית לא תשוב לתפקידה. למעשה, תומר-ירושלמי הכינה את מכתב התפטרותה יום קודם לכן.

פרשת הפצ"רית | מחר יציג הרמטכ"ל לשר הביטחון ארבעה מועמדים לתפקיד הפרקליט הצבאי הראשי. מדובר במועמדים חיצוניים, שאינם משרתים כיום בפרקליטות הצבאית. על שולחנו של כ"ץ ממתינים מינויים נוספים, בהם מפקדי חיל האוויר וחיל הים. הדיווח של @roysharon11



מתוך #מהדורתכאןחדשות עם @AyalaHasson pic.twitter.com/mJXPlbBl8D — כאן חדשות (@kann_news) November 1, 2025

אמש פורסם במהדורת כאן חדשות כי דוברת הפרקליטות קיבלה הוראה מפורשת מידי תומר-ירושלמי להעביר את התיעוד לידי כתב חדשות 12. על פי מקורות המעורים בנושא, ההוראה כללה ציון מפורש של שם העיתונאי אליו צריך להעביר את הסרטון המכיל תיעוד של התעללות לכאורה בעצירים פלסטינים בשדה תימן.

הדוברת מסרה את המידע על ההתנהלות סביב העברת ופרסום הסרטון עוד טרם בדיקת הפוליגרף עצמה. זאת במסגרת הליכי הבדיקה הביטחונית ומתוך ידיעה שזה יגיע לדרגים בכירים, וככל הנראה יפוצץ את הפרשה. בתוך כך בממשלה בוחנים חקירה חיצונית או מינוי חוקר מיוחד.

בעקבות זאת, הפצ"רית תחקר באזהרה בשבוע הבא בחשד לשיבוש הליכי משפט והפרת אמונים. ללהב 433 יזומנו מספר קצינים נוספים חלקם בכירים בפרקליטות הצבאית ובצוות החקירה שהתייעצו איתם לגבי הוצאת החומרים והיו בסוד העניינים.