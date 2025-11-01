בצל התקיפות הישראליות: חיזבאללה פועל לשקם את יכולותיו

חיזבאללה מודל 2025 הוא לא חיזבאללה של שישה באוקטובר 2023 בלא מעט מובנים. אבל זה לא אומר שהוא לא מצליח להתחמש מחדש, גם אם לא בקצב שהיה רוצה

בעוד שישראל ממשיכה לתקוף בלבנון כמעט באין מפריע, חיזבאללה עומד עיקש על סירובו להתפרק מנשק ואף פועל לשקם את יכולותיו מתחת לרדאר.

הקושי המרכזי מולו ניצב ארגון הטרור הלבנוני הוא שרוב הצירים של הברחות הנשק אליהם הורגל לאורך השנים נסגרו. האוטוסטרדה מטהראן לביירות דרך סוריה של אסד כבר לא פתוחה כמו פעם וציר הטיסות מאיראן ללבנון חסום.

בסוריה יש עדיין הרבה מאוד נשק, שבימים כתיקונם עבור חיזבאללה, הוא היה יכול לקבל ממנו לא מעט. אך פרט להברחות מוגבלות באמצעות סייענים מקומיים, הוא לא מצליח לעשות הרבה. השלטון הסורי כן מנסה לסכל, אבל לא בצורה הרמטית, וגם בצד הלבנוני חיזבאללה עדיין דומיננטי.

ישראל ממשיכה לתקוף בלבנון, אבל בחיזבאללה מסרבים להתפרק מנשק - ופועלים לשקם יכולות מתחת לרדאר. @kaisos1987 עושה סדר בפרטים



מתוך #מהדורתכאןחדשות עם @AyalaHasson pic.twitter.com/f8LLSfRMua — כאן חדשות (@kann_news) November 1, 2025

במקום הציר האווירי, חיזבאללה מנסה להבריח דרך הנמלים הימיים, שבהם יש לו אחיזה. אבל גם זאת משימה לא פשוטה עבורו. בהיבט של ייצור עצמי הארגון לא מצליח להסתדר בצורה טובה, והוא מנסה למשל להשמיש אמצעי לחימה משומשים. אבל בשורה התחתונה - הוא פועל בלי הפסקה ולא מוותר על התעצמות מחדש, כשמנגד המדינה הלבנונית לא מתקדמת בצורה משמעותית בסוגיית פירוקו מנשק.

שליחו של נשיא ארצות הברית לסוריה תום בראק אמר היום בפורום מנאמה שבבחריין כי "חיזבאללה עדיין מחזיק באלפי רקטות בדרום לבנון שמאיימות על ישראל". בראק הזהיר את לבנון כי הזמן שלה הולך להיגמר, ועל כן יש לפרק את חיזבאללה מנשקו במהירות.