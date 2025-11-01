מ"פרובוקציית הסלע" ועד לסיוט של כל לבנוני: האסטרטגיה של חיזבאללה מודל 2025

במלאת שנה להסכם עם לבנון, נראה כי הפסקת האש שברירית מתמיד. ממשלתו של עאון בת ערובה של חיזבאללה, שמנצל את חשש צבא לבנון מעימות חזיתי שיביא למלחמת אזרחים נוספת - וממשיך להשתקם מתחת לרדאר ולטמון מלכודות לשלטונות. האם ירושלים תחכה לביירות כדי לפרק את הארגון מנשקו?

בסוף חודש נובמבר תחלוף שנה מאז הסכם הפסקת האש בין ישראל ללבנון, שעדיין לא הצליח להביא להסדרה כוללת בין המדינות. בימים אלו נראה שזה אפילו מתקדם בכיוון ההפוך. הסיבה המרכזית נעוצה בכך שלבנון מודל 2025 אמנם מדברת אחרת ומבינה שחיזבאללה החמוש מכף רגל ועד ראש הפך מנכס לנטל - אבל מתקשה לתרגם את ההצהרות האלה בשטח.

בחודשים האחרונים, אחרי ויכוח יצרי בין ההנהגה החדשה לבין חיזבאללה המוכה והחבול, הממשלה אמנם גיבשה תכנית לפירוק חיזבאללה מנשקו על-ידי הצבא בלחץ אמריקני, ישראלי ומפרצי.

עם זאת, בשטח האפקטיביות שלה מוגבלת - חיזבאללה מסרב להתפרק מנשקו גם כלפי חוץ וגם מאחורי הקלעים, וממשיך במאמצי השיקום. התוצאה היא שהסכם הפסקת האש נראה שברירי מתמיד, כשקצב התקיפות הישראליות בניסיון למנוע את השתקמות חיזבאללה נמצא בעלייה חדה.

חיזבאללה מודל 2025 הוא לא אותו ארגון שהיה ב-6 באוקטובר, בטח אחרי כל המכות שחטף מישראל במהלך המלחמה. זה נכון גם מבחינת ההנהגה נטולת נסראללה, וזה נכון גם מבחינת האמצעים שלו. ועדיין, חיזבאללה נותר הארגון החמוש הכי חזק בזירה הלבנונית - כן, גם יותר מצבא לבנון שאמור לפרק אותו מנשקו.

וזאת בדיוק הבעיה: גם אם נשיא לבנון ג'וזף עאון וראש הממשלה נוואף סלאם רוצים - הם לא ממש יכולים לפרק את חיזבאללה מנשקו באמצעות הצבא, שלא רוצה להתעמת עם ארגון הטרור.

הסיבה היא שהדבר עלול להביא לעוד סבב של מלחמת אזרחים - הסיוט הכי גדול של כל לבנוני. רק לפני מספר שבועות בחיזבאללה עשו פרובוקציה, כשעל אף האיסור של ראש הממשלה - הם האירו סלע אייקוני בביירות בתמונותיהם של נסראללה ויורשו במלאת שנה לחיסולם.

ופיק ספא, איש הדיפ-סטייט של חיזבאללה, סגר את האירוע עם הצבא מאחורי הקלעים ומעל לראש של הממשלה שנותרה מובכת וזועמת. פה נשאלת השאלה: אם ממשלת לבנון לא הצליחה למנוע את האירוע הזה, האם היא מסוגלת לפרק את חיזבאללה מנשקו?

אז נכון, בתוך ארץ הארזים יש לא מעט קולות שרוצים לראות את חיזבאללה מפורק, אולי אפילו על-ידי ישראל. אבל בסיס התמיכה השיעי של חיזבאללה לא הלך לשום מקום. האתגרים של נעים קאסם האפרורי גדולים, הן מבחינת הברחות הכסף והאמל"ח שלא זורמים כמו פעם, אבל עדיין זורמים.

לצד האתגרים, התוכנית של חיזבאללה כרגע די ברורה: לטמון מלכודת למדינה הלבנונית, לשבת בשקט אל מול התקיפות הישראליות ולהטיל על המדינה את האחריות, לנסות להשתקם מתחת לרדאר - ובעיקר להראות שצבא לבנון והמדינה הלבנונית לא מסוגלים להתמודד עם ישראל, ולכן צריך אותם.

בעבור קאסם וחיזבאללה, זה לא פחות מקרב על שרידותו ועתידו של הארגון, ולכן הוא לא מתכוון פה למצמץ. השאלה הגדולה היא מה בירושלים מתכוונים לעשות במצב הזה, שבו חיזבאללה לא מתכוון להזדכות על הנשק שלו - והמדינה הלבנונית לא ממש מסוגלת לגרום לו להזדכות עליו.