בזמן שחיזבאללה מתחמם: בלבנון מנסים לצמצם את מרחב התמרון של ישראל

התוכנית של צבא לבנון לפירוק חיזבאללה מנשקו היא ניסיון להראות לאמריקנים כי המדינה נוקטת צעדים נגד ארגון הטרור. אולם, מבצע הפירוז מוגבל ולא נוגע במרכזי הכובד של חיזבאללה

ההנהגה בלבנון פתחה לאחרונה בקמפיין שנועד לקשור בין ההסכם בעזה והמעורבות האמריקנית בלבנון לצמצום מרחב התמרון של ישראל בתקיפות בשטחה וכן לצמצום הנוכחות הישראלית בנקודות שבהן נותר צה"ל.

בתוכניתו של הצבא הלבנוני לפירוק חיזבאללה מנשקו יש ניסיון להראות לארצות הברית כי ננקטים צעדים. היום, בפרסום מחמיא בסוכנות הידיעות רויטרס, נאמר כי הצבא קרוב להשלמת המשימה בדרום לבנון.

אולם, האפקטיביות של התוכנית לפירוק מנשק של ארגון הטרור מוגבלת בשטח הדרום-לבנוני. זאת, בעיקר מכיוון שעד כה לא עסקה היוזמה בשני מרכזי הכובד החשובים של חיזבאללה - נכסים פרטיים ומתקנים תת-קרקעיים, שאליהם נמנע הצבא מלהיכנס.