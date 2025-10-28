בזמן שחיזבאללה מתחמם: בלבנון מנסים לצמצם את מרחב התמרון של ישראל

במעורבות ארה"ב: לבנון פועלת לצמצום מרחב התמרון הישראלי
התוכנית של צבא לבנון לפירוק חיזבאללה מנשקו היא ניסיון להראות לאמריקנים כי המדינה נוקטת צעדים נגד ארגון הטרור. אולם, מבצע הפירוז מוגבל ולא נוגע במרכזי הכובד של חיזבאללה
מחבר רועי קייס
Getting your Trinity Audio player ready...
כוחות צבא לבנון בדרום המדינה, אוקטובר 2025
כוחות צבא לבנון בדרום המדינה, אוקטובר 2025 צילום: Mohammed Zaatari, AP

ההנהגה בלבנון פתחה לאחרונה בקמפיין שנועד לקשור בין ההסכם בעזה והמעורבות האמריקנית בלבנון לצמצום מרחב התמרון של ישראל בתקיפות בשטחה וכן לצמצום הנוכחות הישראלית בנקודות שבהן נותר צה"ל.

בתוכניתו של הצבא הלבנוני לפירוק חיזבאללה מנשקו יש ניסיון להראות לארצות הברית כי ננקטים צעדים. היום, בפרסום מחמיא בסוכנות הידיעות רויטרס, נאמר כי הצבא קרוב להשלמת המשימה בדרום לבנון. 

אולם, האפקטיביות של התוכנית לפירוק מנשק של ארגון הטרור מוגבלת בשטח הדרום-לבנוני. זאת, בעיקר מכיוון שעד כה לא עסקה היוזמה בשני מרכזי הכובד החשובים של חיזבאללה - נכסים פרטיים ומתקנים תת-קרקעיים, שאליהם נמנע הצבא מלהיכנס. 

עוד בנושא

תרגיל חיזבאללה לבנון

ארה"ב עודכנה: חיזבאללה הבריח מאות רקטות מסוריה ללבנון

תקיפה של צה

גורם מערבי: בלבנון חשים כי לא ניתן למנוע עימות עם ישראל

תגיות |
בחירת העורכת
  • שיר לשלום
    "המילה שלום שנויה במחלוקת בתרבות הישראלית"
  • גל המחאות של דור ה-Z: מה מניע את הצעירים שמפילים ממשלות ברחבי העולם? | סיפור עולמי
    הצעירים מתעוררים: מה מניע את מחאת דור ה-Z ברחבי העולם?
  • בית תה ברוסיה
    לאחר נטישת הרשתות המערביות: בתי התה כובשים את רוסיה
  • טקס איוואסקה
    מסע אל הפסיכדליות: האם שינוי תודעתי יכול לשנות מציאות?
  • כהונה שלישית לטראמפ?
    ישבור את החוקים? מקורב לטראמפ: הוא שואף לקדנציה שלישית

אולי יעניין אותך