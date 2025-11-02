חיכוכים בין ישראל לארה"ב על רקע הקמת הכוח הבין לאומי בעזה

ישראל מתנגדת לא רק לנוכחות של כוחות טורקים חמושים בעזה, אלא גם מסתייגת מהקמת הכוח באמצעות מועצת הביטחון של האו"ם • בישראל לא רואים בהתנהלות חמאס כהפרה של ההסכם

חיכוכים בין ישראל לארה"ב על רקע הקמת הכוח הבינ"ל בעזה

ארצות הברית רוצה לעלות הילוך בהרכבת הכוח הרב לאומי בעזה, והדבר יוצר חיכוכים מול הממשל האמריקני. כך פורסם הבוקר (ראשון) בתוכנית הבוקר הזה בכאן רשת ב'.

ישראל מתנגדת לא רק לנוכחות של כוחות טורקים חמושים בעזה, אלא גם מסתייגת מהקמת הכוח באמצעות מועצת הביטחון של האו"ם, בדומה לכוח יוניפי"ל ואונדו"ף הפועלים בלבנון ובסוריה.

במקביל, בישראל לא רואים בהתנהלות חמאס ביממות האחרונות - השבת שרידים שאינם של חטופים - כהפרה של ההסכם. גורמים המעורים בנושא אומרים כי עדיף שחמאס יעביר כל שרידים שבנוגע אליהם ישנו ספק. עם זאת, גורמים במערכת הביטחון אומרים גם הבוקר: חמאס יכול להשיב עוד חטופים חללים, ולא פועל די כדי שזה יקרה.

אמש פורסם במהדורת כאן חדשות כי ישראל ממשיכה להתנגד להצבת כוחות ביטחון טורקים ברצועת עזה וכי ירושלים אף הטילה וטו על הצבת כוחות אלה ברצועה.

הווטו הישראלי על זהות הכוח הבין-לאומי בעזה - וההתעקשות של טראמפ. הפרסום של @SuleimanMas1



עוד מסרו הבכירים לכאן חדשות כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עדיין מתעקש לתת לטורקים תפקיד ברצועת עזה. לאור זאת, נבחנות שתי אפשרויות: הצבת כוחות שאינם חמושים, או שילוב הטורקים בשיקום הרצועה.

ביום חמישי האחרון דיווח אתר החדשות האמריקני "אקסיוס" כי גורמים בממשל טראמפ מקיימים מגעים עם כמה מדינות בעניין כינון כוח בין-לאומי שיתפרס ברצועת עזה. על פי הדיווח, הממשל צפוי להציג בשבועות הקרובים תוכנית שאותה מנסח פיקוד המרכז האמריקני. עוד דווח כי בכוח יהיו מעורבות גם יחידות שיטור פלסטיניות.

בעניין זה, לפני כשבועיים גורמים ישראלים מסרו לכאן חדשות כי ארצות הברית עוקבת מקרוב אחרי כל פעולה שנעשית ברצועת עזה בעזרת המפקדה האמריקנית שהוקמה בקריית גת, ואף מאשרים או מונעים פעולות.

גורם ישראלי שנכח במפקדה אמר לכאן חדשות: "זה כמו מדינת חסות. האמריקנים עוקבים אחרי כל פעולה ועושים הכול כדי למנוע את קריסת הסכם הפסקת האש, כולל למנוע מאיתנו פעולות מסוימות לפעמים".