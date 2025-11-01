ישראל הטילה וטו על הצבת כוח טורקי בעזה, ארה"ב לוחצת לפשרה

ישראל ממשיכה להתנגד להצבת כוחות ביטחון טורקיים ברצועת עזה, כך פורסם הערב (שבת) במהדורת כאן חדשות. על פי הפרסום, לדברי בכירים ישראלים, ירושלים הטילה וטו על הצבת כוחות אלה ברצועה.

עוד מסרו הבכירים לכאן חדשות כי נשיא ארצות הברית דונלנד טראמפ עדיין מתעקש לתת לטורקים תפקיד ברצועת עזה. לאור זאת, נבחנות שתי אפשרויות: הצבת כוחות שאינם חמושים, או שילוב הטורקים בשיקום הרצועה.

ביום חמישי האחרון דיווח אתר החדשות האמריקני "אקסיוס" כי גורמים בממשל טראמפ מקיימים מגעים עם כמה מדינות בעניין כינון כוח בין-לאומי שיתפרס ברצועת עזה. על פי הדיווח, הממשל צפוי להציג בשבועות הקרובים תכנית שאותה מנסח פיקוד המרכז האמריקני. עוד דווח כי בכוח יהיו מעורבות גם יחידות שיטור פלסטיניות.

מוקדם יותר השבוע פורסם במהדורת כאן חדשות כי על אף ההצהרות שנשמעו בנושא, ישראל אינה מרחיבה לפי שעה את השטח שבשליטתה ברצועת עזה. כך הוחלט בעקבות שיחה בין בכירים ישראלים לאמריקנים.

עוד קודם לכן נשאל עבדאללה מלך ירדן בריאיון לרשת BBC אם יסכים לשלוח חיילים או שוטרים ירדנים לאמן כוחות לשמירת הסדר ברצועה. "התשובה הקצרה היא 'לא', כיוון שאנחנו קרובים לנושא פוליטית", השיב עבדאללה. "אבל צריך לבחון את הפרטים הקטנים. השאלה היא מה המנדט של הכוחות בעזה. אם זה שמירה על השלום - התשובה חיובית. אם מדובר באכיפת השלום - אז שום מדינה לא תרצה להיות מעורבת בכך", אמר.