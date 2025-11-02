ניצן אלון הודיע למשפחות החטופים כי יסיים את תפקידו

האלוף במיל' ניצן אלון עמד בשנתיים האחרונות בראש מפקדת השבויים והנעדרים - וצפוי לסיים את תפקידו בימים הקרובים: "המשימה לא תמה". הרמטכ"ל הודה לו "על מסירותו ותרומתו המכרעת למאמץ לשמירה על חיי החטופים". אשתו של שורד השבי עמרי מירן: "ניצן לא התחמק, לא ויתר - גם כשנראה שהיו כאלו שרצו לוותר"

ראש מפקדת השבויים והנעדרים האלוף במילואים ניצן אלון הודיע היום (ראשון) למשפחות החטופים כי יסיים את תפקידו בימים הקרובים. אלון שימש בתפקיד במשך שנתיים, והיה אמון על המאמץ המודיעיני בתחום השבויים והנעדרים.

אלון התייצב לשירות מילואים עם פרוץ המלחמה ב-7 באוקטובר, ומונה על-ידי הרמטכ"ל דאז הרצי הלוי לעמוד בראש מפקדת השבויים והנעדרים. תחת פיקודו פעלה המפקדה להשבת החטופים, בדגש על איסוף ומחקר מודיעין, סיוע למשא ומתן, הובלת והוצאת מבצעים מיוחדים וקיום קשר שוטף עם משפחות החטופים.

הרמטכ"ל זמיר הודה לאלון "על התייצבותו למשימה הלאומית החשובה להשבת החטופים, על תרומתו הייחודית לצה"ל במהלך המלחמה, על מסירותו ועל תרומתו המכרעת למאמץ לשמירה על חיי החטופים, לשחרורם ולהשבת החללים לקבורה. כל זאת, יחד עם כלל העוסקים במלאכה הרגישה והחשובה במפקדה".

במכתב ששלח למשרתי מפקדת השבויים והנעדרים סיכם אלון שנתיים בתפקיד: "היכולת לבנות תמונה אמינה מפאזל של אלפי פרטים, חלקם חסרים ומוסתרים, התאפשר בזכות הכישרון והיכולת המקצועית שלכם, אנשי מודיעין, מבצעים וטכנולוגיה, יחד עם גורמי המעטפת שתמכו ללא לאות. כולכם התגייסתם למשימה הקדושה במסירות אין קץ, עשיתם לילות כימים בימי חול, בשבתות ובחגים כבני אנוש עשינו גם שגיאות, לעיתים הרות גורל. הקפדנו לתחקר אמת, ללמוד מהטעויות, לשפר ולהתאים את פעולותינו למציאות המשתנה".

"הפעולות במפקדה הן חלק מעשייה שלמה בצה"ל ובמערכת הביטחון למען החטופים המפקדה היא חלק אינטגרלי מאמיין שהביא את כל יכולותיו למשימה. רעות ושותפות עם המפקדים והלוחמים בפיקוד הדרום, וזרועות צהייל, עם עמיתנו בשב"כ ובמוסד ועם שותפים נוספים, הם המאפשרים את ביצוע המשימה. המשימה לא תמה. צה"ל וקהילת המודיעין והביטחון, נשארים מחויבים להשבת כל החטופים החללים שנותרו בעזה. המפקדה עוברת שינויים והתאמות למציאות המתהוות", הוסיף.

לישי מירן לביא, אשתו של שורד השבי עמרי מירן, סיפרה על הקשר עם ניצן אלון לאורך המלחמה. "רבות עוד יסופר בעתיד על האיש הזה ומה שעשה למען מדינת ישראל בכלל, ומשפחות החטופים בפרט. מגדלור של אנושיות, נחישות ואהבת הארץ. בשקט, בצניעות. לא התחמק, לא ויתר - גם כשנראה שהיו כאלו שרצו לוותר".

"הלוואי והוא היה נשאר עד שובו של החטוף האחרון, אבל כמי שמיקד את כל חייו בשנתיים האחרונות במשימת השבת יקירנו - אני יכולה להבין את הבחירה שלו. אז בשמי, בשם רוני ועלמא ובשם עמרי - ניצן, תודה. המאבק לא נגמר, ואנחנו עדיין נצטרך אותך איתנו. מחכה לראות אותך בכיכר", הוסיפה.