לראשונה מאז שחרורם: מתן צנגאוקר ואיתן הורן בכיכר החטופים

עצרת למען שחרור 11 החטופים החללים שמוחזקים עדיין בשבי חמאס בעזה מתקיימת הערב (שבת) בכיכר החטופים בתל אביב. שורדי השבי מתן צנגאוקר ואיתן הורן פקדו לראשונה את הכיכר.

לצלילי "שיר לשלום": שורד השבי מתן צנגאוקר ביקר הערב בכיכר החטופים, עם אימו עינב וחברתו שורדת השבי אילנה גריצווסקי, לראשונה מאז שחרורו@AnnaPines_ pic.twitter.com/l2Sfvigk2S — כאן חדשות (@kann_news) November 1, 2025

"זה עוד לא הזמן לסיכומים. במשך 738 ימים חלמתי על החזרה הביתה אבל ידעתי דבר אחד: החברה הישראלית לא תוותר עליי", אמר הורן. "יש 11 משפחות שעדיין בסיוט הזה ואני לא מוכן שמדינת ישראל תעבור לסדר היום כל עוד החטופים לא בבית. אי אפשר עוד לחכות - חייבים להחזיר את כולם עכשיו".

"את תחושת הביטחון האישית שלי אני לא אוכל לשקם כל עוד הם לא פה. את המסע שלי לריפוי ולשיקום לא אוכל להתחיל כל עוד אני יודע שיש משפחות שלא איתי במסע. אני עומד כאן היום, כסמל להפקרה והחורבן של 7 באוקטובר. במשך 738 ימים נלקח לי החופש וכמעט נלקחו ממני החיים. אבל נלחמתי ושרדתי".

"אני איתן ואני עומד פה גם היום כסמל של הכוח המטורף שלכם והצלחה של מאבק אזרחי, אולי אחד החשובים בהיסטוריה. מאבק שיעצב את העתיד של המדינה שלנו", הוא חתם.

שורדי השבי איתן ויאיר הורן בכיכר החטופים. (צילום: אילן גלבוע)

בתוך כך, שורד השבי אביתר דוד פרסם פוסט ראשון בו הודה לכל מי שתמך במאבק לשחרורו: "שבוע שלישי שאני בבית. עדיין מנסה לעכל את כל המציאות המטורפת הזאת. לא להאמין איפה הייתי לפני שלושה שבועות ואיפה אני נמצא היום - מהגיהינום למקום הכי טוב שיש, מלא אהבה ופרגון בכמויות אדירות. תודה לכל מי שנלחם, פעל והתפלל לשובי ולשובם של כולם. אוהב אותכם מאוד עם ישראל, אין חזקים מאיתנו. מכאן נשאר רק לעלות".

שורד השבי עמרי מירן הגיע אתמול לראשונה לכיכר החטופים, לשאת דברים בקבלת השבת של קהילת נחל עוז, המתקיימת מידי שבוע. במהלך דבריו אמר: "בזמן שהסיוט שלי נגמר, יש עדיין 11 משפחות באי ודאות נוראית".

מירן אמר: "גם בשבי, וגם כשחזרתי, שמעתי על מה עשיתם עבורנו. על קבלת השבת כל שישי שעשיתם פה, בכיכר. על העצרות כל שבת. על ימי ההשבתה והצעדות".

ביום חמישי האחרון הושבו גופותיהם של עמירם קופר וסהר ברוך לישראל. פעימה זו התרחשה כאשר הפסקת האש בין ישראל לחמאס מקרטעת, בצל הפרותיה מצד ארגון הטרור.

כמו כן, ביום חמישי פורסם כי חמאס שב לחפש חטופים חללים בשטח שנמצא בשליטה ישראלית ברצועת עזה, לראשונה מאז התקרית ברפיח מוקדם יותר השבוע, בה נפל רס"ר אפי פלדבאום. כך מסר לכאן חדשות גורם המעורה בפרטים.

לדבריו של המקור, כניסת אנשי הזרוע הצבאית של חמאס לשטח כשהם מלווים בצוות של הצלב האדום מתבצעת בתיאום מלא עם ישראל. באופן ספציפי, החיפושים מתבצעים בחלק המזרחי של העיר חאן יונס שבדרום הרצועה.

כזכור, ישראל הפסיקה ביום שלישי את האישור שניתן לחמאס לבצע חפירות וחיפושים אחר חטופים חללים בעקבות אותה תקרית ברפיח.