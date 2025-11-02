שר החוץ האיראני: האורניום המועשר נשאר במקום שהיה, כמעט כולו תחת ההריסות

עבאס עראקצ'י אישר לאל ג'זירה כי האורניום המועשר של איראן קבור ברובו תחת הריסות מתקני הגרעין, והוסיף כי לא ידוע כמה ממנו נותר. "אין לנו שום כוונה להוציא אותו משם עד שהנסיבות המתאימות ייווצרו", אמר

שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י התראיין היום (ראשון) בערוץ אל-ג'זירה הקטרי והתייחס לתוצאות מלחמת ישראל ואיראן והשפעתה על תכנית הגרעין.

לדבריו, "החומר המועשר [האורניום] נותר במקום שבו הוא היה, לא נגענו בו מאז לפני שהמלחמה פרצה. רובו תחת ההריסות, או כמעט כולו תחת ההריסות, ואין לנו שום כוונה להוציא אותו משם עד שהנסיבות המתאימות ייווצרו. אנחנו גם לא יודעים כמה נותרו מ-400 הק"ג וכמה נהרסו, עד שלא נוציא אותו משם".

על מצבם של מתקני הגרעין אמר: "הפגיעה כבדה, המבנים נהרסו והמכונות והכלים שבהם נהרסו, אבל הטכנולוגיה הגרעינית לא חוסלה. לא ניתן לחסל את הטכנולוגיה עם פצצות, ועוד יותר חשוב - לא חיסלו את הרצון שלנו, הוא הוכפל".

עראקצ'י אמר כי איראן עדיין מוכנה למו"מ מול ארצות הברית בנוגע לתוכנית הגרעין, "כל עוד המו"מ יהיה מבוסס דרישות מאוזנות ואפשריות". לדבריו, איראן מוכנה להוכיח לכל גורם שתוכנית הגרעין שלה היא "לא למטרות אלימות" אך היא לא תהיה מוכנה לוותר על תוכנית הגרעין, וכל מו"מ יהיה מוגבל לסוגיה הזו. "איראן לא תהיה מוכנה לנהל מו"מ על ביטחונה הלאומי", אמר.