מסעוד פזשכיאן ביקר בוועדה לאנרגיה אטומית של איראן, והצהיר כי במדינה ישקמו את מתקני הגרעין: "הרס מבנים ומתקנים לא תהיה בעיה"

נשיא איראן: "נבנה את מתקני הגרעין מחדש, יש לנו את הידע"

נשיא איראן מסעוד פזשכיאן הגיע היום (ראשון) לוועדה לאנרגיה אטומית של איראן, שם אמר: "נבנה מחדש את מתקני הגרעין, חזקים יותר מתמיד. הידע נצור במוחות מדענינו".

פזשכיאן הוסיף: "הרס מבנים ומתקנים לא תהיה בעיה. הרחבת תעשיית הגרעין מיועדת לשרת את עמנו ולשפר את הרווחה הלאומית, לא להפקת כלי נשק".

לפני כחודש אמר הנשיא האיראני על בימת האו"ם שבניו יורק כי איראן "מעולם לא שאפה ולעולם לא תשאף לפתח נשק גרעיני".

כמו כן, התייחס נשיא איראן למתקפה הישראלית במדינתו בחודש יוני האחרון ואמר: "מדינתי הייתה נתונה למתקפה אווירית של הישות הציונית והמשטר האמריקאי כנגד תשתית ומגורים של העם האיראני בזמן שאנו בעיצומו של משא ומתן. כמו גם תקיפה של מדענים, ילדים ומנהיגים, כל זה היא הפרה בוטה של העקרונות הבין לאומיים".