"הדלפה ממוקדת": ההחלטה של הפצ"רית בקבוצת הוואטסאפ הסודית

בבדיקת פוליגרף שגרתית נשאלה קצינה בפרקליטות הצבאית אם אי פעם ביצעה עבירה והחלה לגולל את הסיפור שמסעיר את המערכת. אחרי תרגיל חקירה שביצעה נגדה המשטרה חשפה: ההתלבטויות בקבוצת הבכירים - והחלטת הפצ"רית להדליף את הסרטון: "לוקחים את זה לידיים שלנו"

פרשת הפרקליטה הצבאית הראשית יפעת תומר ירושלמי ושדה תימן החלה בבדיקת פוליגרף שעברה קצינה בכירה בפרקליטות הצבאית, ששמה אסור לפרסום, כדי לבחון את קידומה. הקצינה נשאלה שאלה קצרה - "האם עברת עבירה?", והשיבה מיוזמתה לחוקרי שב"כ.

הקצינה העידה כי היא זו שביצעה את ההדלפה והעבירה את הסרטון, בהנחייתה של הפרקליטה הצבאית הראשית. שב"כ העביר את המידע ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה ולמשטרה, והחקירה נפתחה.

כיצד נפתחה תיבת הפנדורה בפרקליטות הצבאית, מה נכתב ב"קבוצת ההדלפה הסודית - והתרגיל החקירה שעשתה המשטרה

ביום שלישי בשבוע שעבר ביצעה המשטרה תרגיל חקירה לקצינה. בעודה בבסיס הקריה התקשר אליה אחד מהחוקרים כשהוא מתחזה לאדם אחר, וביקש שתגיע לאסוף דבר מה ממשרד אחר בבסיס. כשהגיעה מצאה להפתעתה את חוקרי המשטרה, ואז עוכבה לחקירה שהתבצעה ברחוב קפלן בתל אביב.

במהלך חקירתה חשפה הקצינה בפני החוקרים חלק קטן מהשתלשלות האירועים. הטלפון הנייד שלה נתפס בידי המשטרה, ואחרי שעות היא שוחררה לביתה כשנאסר עליה ליצור קשר עם המעורבים אחרים ולהגיע למשרדי הפרקליטות הצבאית.

ביום חמישי יצרה הקצינה קשר עם המשטרה וביקשה להיפגש עם החוקרים שוב. בפגישה חשפה את כל המידע. בין היתר סיפרה למשטרה על קבוצת וואטסאפ של בכירים בפרקליטות הצבאית, כולל הפרקליטה הצבאית הראשית והקצינה עצמה. בקבוצה, שבה חברים שבעה קצינים, נכתב אחרי התפוצצות פרשת החשד להתעללות בשדה תימן: "מקווים שהסערה הזו תחלוף".

משלא חלפה הסערה, שבעת המעורבים ובהם הפצ"רית החלו להעלות טענות וביקורת חריפה כלפי הרמטכ"ל דאז הרצי הלוי ודובר צה"ל דניאל הגרי, ונכתב בין היתר: "הם לא מגנים עלינו באירוע הזה". השבעה התלבטו מה לעשות בנידון, ושתי הצעות מרכזיות הועלו: לקיים "תדרוך שקט" לכתבים צבאיים מבלי להוציא חומרי חקירה, או לבצע "הדלפה ממוקדת".

תומר ירושלמי בחרה להדליף את התיעוד מאירוע שבו נחשדו הלוחמים, והמעורבים דנו בשאלה למי להדליף את החומרים. היו בקבוצה מי שסברו שעדיף להסתפק בתדרוך לעיתונאים, אך הפצ"רית בחרה אחרת בטענה שתדרוך "לא יהיה בעל אותה ההשפעה", לדבריה. "עכשיו אנחנו לוקחים את זה לידיים שלנו", הוסיפה, וההדלפה יצאה לדרך.

אחרי הדלפת הסרטון היו חברי הקבוצה מרוצים, והרגישו כי האפקט שקיוו לו הושג. אולם אז הוגשו לבג"ץ עתירות בעניין, והפצ"רית נדרשה לקיים בדיקה באשר לאיתור המדליף. היא בחרה בסגנה, שהיה שותף להדלפה, כמי שיהיה אחראי לבדיקה. אז החלו כמה מהמעורבים להרגיש חוסר נוחות שהחלה לבעבע בהם. הר הגעש הזה התפרץ לבסוף בבדיקת הפוליגרף השגרתית בשב"כ.