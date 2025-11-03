פרשת שדה תימן: המחבל שתועד עם לוחמי כוח 100 שוחרר בחזרה לעזה

בצל סערת הפצ"רית והדלפת הסרטון משדה תימן: המחבל, ששימש כעד מרכזי נגד הלוחמים, גורש מישראל במסגרת העסקה בה שוחררו 20 החטופים החיים. גורמים ביטחוניים: "זו לא רשלנות. ידעו מי הוא". ארגון חוננו: "דינו של כתב האישום - להתבטל" | התיעוד המלא שפורסם ב"זמן אמת"

פרשת ההתעללות בשדה תימן: המחבל שתועד בסרטון יחד עם אנשי "כוח 100", ושהיה עד מרכזי נגד הלוחמים, גורש לאחרונה לרצועת עזה. כך פורסם היום (שני) לראשונה בכאן חדשות. העצור גורש במסגרת העסקה לשחרור 20 החטופים החיים.

על-פי גורמי ביטחון ששוחחו עם כאן חדשות, המחבל אכן שוחרר במסגרת העסקה - אך לא כתוצאה מרשלנות. הם טענו כי ידעו במי מדובר כששחררו אותו. לדברי הגורמים, הוא נכלל במאגר 1,700 העצורים העזתים שעמדו בקריטריונים הביטחוניים שנקבעו כדי להשתחרר בעסקה. בין הקריטריונים - מחבלים שלא פשטו על העוטף ב-7 באוקטובר.

הפרקליטות הצבאית הודיעה ללוחמים הנאשמים במסגרת הפרשה על גירושו של המחבל. בארגון חוננו, המייצג שניים מהם, קראו לבטל את האישום נגד הלוחמים: "דינו של כתב האישום - להתבטל. אנו מצפים שכל מי שידו הייתה במעל ישלם את המחיר על מעשיו".

בתוכנית "זמן אמת" בכאן 11 פורסם בחודש מאי השנה התיעוד המלא מהאירוע, שהתרחש ב-5 ביולי 2024 - אשר חלקים ממנו הודלפו באישורה של הפרקליטה הצבאית הראשית יפעת תומר ירושלמי, ונטען כי נערכו בצורה מגמתית. התיעוד נלקח משתי מצלמות אבטחה ואורכו כ-18 דקות, והוא שופך אור על מה שבאמת קרה בזמן הבידוק במתקן הכליאה בדרום.

משפט שדה: מה באמת קרה בשדה תימן?

חמישה אנשי מילואים מכוח 100 הואשמו בחודש פברואר השנה בהתעללות במחבל שהוחזק בבסיס שדה תימן. האירוע התרחש בעת שהחמישה שירתו במתקן הכליאה. הם הונחו לערוך חיפוש בעצור, והובילו אותו לאזור החיפוש כשהוא אזוק בידיו וברגליו וכשעיניו מכוסות בפלנלית.

יחד עם חמשת הנאשמים היו בצוות של כוח 100 גם "מגנים", שתפקידם להפריד בין מי שעורכים עליו בידוק גופני לבין שאר העצירים במתקן, באמצעות מגני פלסטיק. בכתב האישום צוין כי כחלק מההתנהלות בשדה תימן, ביצעו החיילים פעולות שוברות שגרה במתקן הכליאה, בין היתר באמצעות חיפושים על העצורים.

בשעה 22:26 הגיעו חברי צוות מכוח 100 למתחם כליאה ד' ובדקו עצור ביטחוני בבדיקה שנמשכה כדקה. לאחר מכן, שניים מבין הנאשמים הגיעו אל המזרן שעליו שכב עצור, הרימו אותו, והובילו אותו לאזור בו ערכו חיפושים על העצורים הביטחוניים. העצור, שהיה אזוק בידיו וברגליו ועיניו מכוסות בפלנלית, נלקח על ידי שלושה מהחיילים למתחם החיפוש, כאשר שלושה נוספים יצרו "מבנה דמוי חצי סהר" שהפריד בינם לבין שאר העצירים במתחם.

בשלב זה, כפי שעלה מכתב האישום, שניים מהנאשמים הצמידו את העצור אל הקיר, הרימו את ידיו האזוקות למעלה, והצמידו אותן לקיר. היתר ניצבו בסמוך. לאחר מכן נמצא העציר על הרצפה, מתנועע ומתפתל, כשהחמישה עומדים סביבו ולעיתים רוכנים מעליו.

"במשך 15 דקות הנאשמים בעטו בעצור, דרכו עליו, עמדו על גופו, הכו ודחפו אותו בכל גופו, לרבות באמצעות אלה, גררו את גופו על הרצפה, והפעילו אקדח טיזר לרבות בראשו", נכתב בכתב האישום החמור.

עוד צוין בכתב האישום: "תוך כדי המעשים האמורים, נפל כיסוי העיניים של העצור ולאחר מכן אחד הנאשמים דקר את העצור בעכוזו באמצעות חפץ חד אשר חדר סמוך לפי הטבעת של העצור וגרם לו לקרע פנימי. לאחר מכן פקד על העצור להכניס לפיו אלה שהחזיק".

לאחר המעשים, שניים מהם לקחו את העצור למזרן שלו תוך שהם הסתירו בחולצתו את הדימום בעכוזו. כשעה לאחר האירוע, העצור התלונן על קשיי נשימה וכאבי ראש, בהמשך סגל הכליאה במתקן הבחינו בדימום רב במכנסיו ובהמשך פונה לבית חולים.