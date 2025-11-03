מעצרה של הפצ"רית הוארך ב-3 ימים בשל "חשד לשיבוש חקירה"

אלוף יפעת תומר ירושלמי הגיעה לדיון בבית המשפט לאחר הדרמה אמש ומעצרה הלילי. השופטים קיבלו את בקשת המשטרה להשאירה במעצר בשל "חשש כבד לשיבוש חקירה". נציגה של הפצ"רית הדף את הטענות: "לא ידוע שעשתה פעולות כאלה, אין הצדקה להארכת המעצר" • הוארך ביומיים גם מעצרו של התובע הצבאי הראשי לשעבר סולומש

בית המשפט האריך היום (שני) את מעצרה של הפרקליטה הצבאית הראשית אלוף יפעת תומר ירושלמי בשלושה ימים, עד יום רביעי. החשד אתו הציג בית המשפט עם קבלת ההחלטה: מרמה והפרת אמונים, שיבוש הליכי משפט, שימוש לרעה בכוח המשרה. תומר ירושלמי ערערה על הארכת המעצר, אך בית המשפט דחה את ערעורה.

נציגת המשטרה בדיון אמר: "האינטרס הציבורי בבירור העובדות והחשדות ברור מאליו. יש פה אינטרס ציבורי ראשון במעלה להגיע לחקר האמת, ובמקביל חששות כבדים לאפשרות שיבוש החקירה. ולכן מבקשים ימי מעצר והסברים בדוח הסודי".

במשטרה חשפו כי שבעה חשודים נוספים צפויים להיחקר, ולבקשת השופטים נימקו את ההצדקה לבקשת הארכת המעצר של יפעת תומר ירושלמי: "לא ניתן לבצע את פעולות החקירה בתנאי מעצר בית. עשינו את זה כשאפשר. במקרה הזה התשובה היא לא".

עורך דינה של הפצ"רית, דורי קלגסבלד, הדף את הטענות לשיבוש חקירה: "האירוע עצמו טעון ודרמטי. תשומת הלב הציבורית לא משנה את הקו המשפטי. השאלה אם יש הצדקה לבקשת המעצר. בזמנים שחלפו מאז נפתחה חקירה היה די והותר זמן לפעול לשיבוש והיא (הפצ"רית) לא עשתה את זה. לי לא ידוע שעשתה פעולות כאלה ואין סיבה להניח שמי שלא שיבש מרגע שהחקירה פרצה ישבש דווקא כעת".

במהלך הלילה נעצרה הפצ"רית יפעת תומר ירושלמי בתום סדרת בדיקות רפואיות, ולאחר הדרמה שהתחוללה אמש בעקבות היעדרותה בחוף הצוק בתל אביב. יחד איתה נעצר גם התובע הצבאי הראשי לשעבר, אלוף-משנה במיל' מתן סולומש. מדובר באירוע חסר תקדים שבו אלופה בצה"ל עומדת בפני הארכת מעצר.

בדיון שהתקיים לאחר הארכת מעצרה של הפצ"רית, הוארך ביומיים גם מעצרו של התובע הצבאי הראשי לשעבר סולומש. בדיון נטען כי סולומש אמר לחוקריו: "אמרתי לסגן הפצ"רית - כשתבוא אליי, אני אספר לך מה אני יודע", אך הוא לא דיווח בפועל.

"הוא לא ידע על ההדלפה מראש אלא בדיעבד, ולכן לא היה בצוות המעורבים והראיתי תכתובת", אמר עורך דינו של סולומש, נתי שמחוני. "היה תהליך בדיקה שהפצ"רית ביקשה שינוהל אך ורק על ידי הסגן שלה, בליווי אלטמן והיועמ"שית. הוא לא היה חלק מתהליך הבדיקה אלא הציע עזרתו. הוא ידע שהפצרית מעורבת בהדלפה אבל חשב שהבדיקה תגיע לחקר האמת".

"הטלפון שלה לא חיוני להוכחת המעשה"

עו"ד דב וייסגלס, חברה של הפצ"רית האלופה יפעת תומר-ירושלמי, התייחס הבוקר בקלמן ליברמן להחלטת המשטרה לעצור אותה ולעובדה שהטלפון של הפצ"רית שהתפטרה נעלם.

עו"ד דב וייסגלס, חברה של הפצ"רית האלופה יפעת תומר-ירושלמי: אין את הטלפון שלה כרגע, אבל אולי הוא יימצא ואולי יש לזה הסבר. הטלפון שלה הוא לא חיוני להוכחת המעשה



רשת ב' 🎙️#קלמןליברמן@asaf_lib@roysharon11 pic.twitter.com/G9UaMH0yOw — כאן חדשות (@kann_news) November 3, 2025

בהתייחס לכך אמר עו"ד וייסגלס לאסף ליברמן ורועי שרון: "אין את הטלפון שלה כרגע, אבל אולי הוא יימצא ואולי יש לזה הסבר. עד אתמול לא נוצרו נסיבות שמצדיקות על פי דין מעצר, לכן המשטרה נהגה כחוק כשלא עצרה אותה".

וייסגלס המשיך ואמר: "אתמול, כשעלה החשש שמאחורי אותה היעלמות מתעורר חשש לכוונה להעלים ראיות, למרות שאני בספק. אני מציע שכל אחד יהנה מפרי דמיונו הפרוע. הטלפון שלה הוא לא חיוני להוכחת המעשה".

וייסגלס סיכם: כל שאני מבין את העניין, בעת פרסום אותו סרטון, כל העוסקים בכך ראו בפרסום כאמצעי לגיטימי למנוע מתקפה חריפה נגד מערכת אכיפת החוק.