חשד: קידומה של בכירה בפרקליטות הצבאית עוכב כדי למנוע את חשיפת הפרשה

על פי החשד שנבדק, נעשה ניסיון לעכב את קידומה של דוברת הפרקליטות במטרה למנוע בדיקת פוליגרף שלה. בישראל מודאגים מההשלכות הבין-לאומיות של הפרשה, וגורמים בכירים מזהירים: אם הפרשה תטופל באופן פוליטי - מצבה של ישראל יוחרף

חשד שקידומה של בכירה בפרקליטות הצבאית עוכב כדי למנוע את חשיפת פרשת ההדלפה משדה תימן - כך פורסם הערב (שני) במהדורת כאן חדשות. הבכירה, דוברת הפרקליטות הצבאית, היא שחשפה את שיבוש החקירה של הפרקליטה הצבאית הראשית יפעת תומר ירושלמי.

חשד: קידום הקצינה שחשפה את מעורבות הפצ"רית בהדלפת הסרטון בשדה תימן התעכב במכוון - כדי למנוע את בדיקת הפוליגרף המחייבת | פרסום ראשון של @shemeshmicha

#מהדורתכאןחדשות עם @TaliMoreno_ pic.twitter.com/JOf98COr2q — כאן חדשות (@kann_news) November 3, 2025

על פי החשד שנבדק, קידומה של הקצינה עוכב במכוון במטרה למנוע ממנה לעבור בדיקת פוליגרף. במסגרת הבדיקה שלבסוף עברה חשפה הבכירה את הנחייתה של תומר ירושלמי להדליף את הסרטון של החיילים הנאשמים בהתעללות בבסיס הכליאה, וכן את שיבוש החקירה.

עוד פורסם הערב במהדורה כי שר המשפטים יריב לוין נפגש עם ממלא מקום נציב שירות המדינה בחיפוש אחר עובד מדינה שיטפל בחקירתה של הפצ"רית במקומה של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה.

לוין מנסה למצוא עובד מדינה שיחליף את היועמ"שית בטיפול בפרשת הפצר"ית. בייעוץ המשפטי מתעקשים שהממשלה לא תמנה את התובע בפרשה | @yaara_shapira עם הפרטים#מהדורתכאןחדשות עם @TaliMoreno_ pic.twitter.com/ZtsyBUQVD6 — כאן חדשות (@kann_news) November 3, 2025

בייעוץ המשפטי מתעקשים שהממשלה לא תהיה זו שתמנה תובע לתיק, גם אם בהרב מיארה עצמה עשויה להחליט בסופו של דבר שלא לטפל בפרשה. חילוקי הדעות המהותיים האלה עשויים להגיע להכרעתו של בג"ץ.

בתוך כך, בישראל מודאגים מההשלכות הבין-לאומיות של הפרשה. אחת הטענות המרכזיות והחזקות של ישראל בזירה הבין-לאומית היא עצמאות מערכת אכיפת החוק הישראלית והחקירה הרצינית של אירועים. כעת, כשעולה ספק, גם אם הוא קשור באמינות המערכת, הדבר עלול לגרור השלכות.

גורמים בכירים מזהירים כי אם הפרשה תטופל באופן פוליטי, הדבר עלול להחריף את הנזק שככל הנראה כבר נגרם. עוד הזהירו הגורמים כי אם הבחירה של הפרקליט הצבאית הראשי הבא תתבצע מטעמים פוליטיים, או אם ימונה חוקר או תובע פוליטי, הדבר יחריף משמעותית את המצב בזירת הבין-לאומית.

ראש חטיבת הדין הבין-לאומי בפרקליטות הצבאית, תת-אלוף רוני קציר, שביקש לאחרונה לסיים את תפקידו בצל הפרשה, אמר היום לכאן חדשות כי לבכירים רבים ביחידה לא היה קשר להדלפה ולשיבוש. "מנהלי המחלקות שמעו כמו שכולם שמעו, אבל ברגע שהבנו שהפצ"רית מגלה נכונות ונחישות לחקור את האירוע אמרנו אוקיי, היא כנראה יודעת מה היא עושה, זה כנראה לא קשור אליה", אמר.

הבכיר ביותר בפרקליטות הצבאית תא"ל רוני קציר, לאחר פיצוץ פרשת ההדלפה: "מסוכן מאוד לקחת את האירוע הלא טוב הזה ולהכתים את כל היחידה". גורמים בפרקליטות הצבאית: "לא יהיה מנוס מהחלפת כל הפיקוד הבכיר" | הדיווח של @shelleytap מתוך #מהדורתכאןחדשות עם @TaliMoreno_ pic.twitter.com/PLDpRlANvx — כאן חדשות (@kann_news) November 3, 2025

תא"ל קציר הגן על היחידה, ואמר: "אם בוחנים אותנו בשנתיים האחרונות רואים שעשינו דברים חשובים מאוד, ערכיים, ישרים. אני חושב שמסוכן מאוד לקחת האירוע הזה ולהכתים את כל היחידה".