יו"ר ארגון המורים לשרים: "כנסו עכשיו למו"מ מרתוני ולא ב-31 באוגוסט"

יו"ר ארגון המורים העל-יסודיים רן ארז שלח היום (שני) מכתב לשר האוצר בצלאל סמוטריץ', שר החינוך יואב קיש ויו"ר מרכז השלטון המקומי חיים ביבס, בו הוא קורא להתכנס מיד למו"מ מרתוני לפתרון הסכסוך, שבוע בלבד לפני פתיחת שנת הלימודים.

ארז ביקר בחריפות את התנהלות הגורמים הממשלתיים מאז ישיבת ועדת הארבע ב-13 באוגוסט. "למרות שמהלך הישיבה הסכימו כולם עם הבעיות שהוצפו, לא הוצגו פתרונות לאף אחת מהבעיות והישיבה הסתיימה ב'אף שעל'", כתב ארז. "בחלק מהנושאים כלל לא בדקתם את הנתונים ולו הבסיסיים, בחלק מהנושאים הודעתם שתחזרו אלינו עם תשובות וחלק פשוט הסכמתם שיש 'בעיה' שצריך למצוא לה 'פתרון' אך סירבתם להתכנס לפתור את הבעיות".

יו"ר ארגון המורים מתמרמר על כך שמאז הכרזת סכסוך העבודה "לא פנה לארגון המורים אף אחד לניצול הזמן לשם קיום מו"מ, אף שר, מנכ"ל משרד או נציג מוסמך אחר". במקום זאת, לטענתו, "כל שבוצע מאז הוא פיזור איומי סרק בתקשורת על ידי נציגי האוצר בדבר 'אימוץ שביתה' ואתמול הוגשה בקשה לבית הדין הארצי לעבודה על ידי מרכז השלטון המקומי".

ארז קרא לגורמים הרלוונטיים להתכנס למו"מ מרתוני "עוד היום, ולא ב-31 באוגוסט", בטענה שניתן לפתור "את החלק הארי של העילות המפורטות בהודעת הסכסוך, אם לא את כולן". הוא מציע להתכנס "בכל יום שייקבע על ידכם ובכל שעה, כדי לפתור את המחלוקות בהידברות ומו"מ כנים ולהגיע להסכמות".

כזכור, בישיבת ועדת הארבע השתתפו מנכ"ל משרד החינוך, הגברת סוניה פרץ ונציגים נוספים ממשרד החינוך, נציגים ממשרד האוצר כולל סגן הממונה על השכר אוהד אלקבץ, ונציגת השלטון המקומי.