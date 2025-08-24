במרכז השלטון המקומי מנסים למנוע שביתה בתיכונים

בקשה להוצאת צווי מניעה הוגשה לבית הדין לעבודה, זאת בשל כוונת ארגון המורים לשבש ימי היערכות ואת פתיחת שנת הלימודים

מרכז השלטון המקומי פנה היום (ראשון) באופן חד-צדדי לבית הדין לעבודה נגד ארגון המורים, בבקשה להוצאת צווים שיימנעו את שיבוש ימי ההיערכות ופתיחת השנה בתיכונים, עליהם הכריז יושב ראש ארגון המורים רן ארז.

לפני כשבוע איים ארז, בניסיון להפעיל לחץ על משרד האוצר להגיע להסכמים, כי יודיע למורים שלא להגיע לימי ההיערכות לתחילת שנת הלימודים בסוף החודש ולא להיכנס לבתי הספר עד 1 בספטמבר.

במשרד האוצר הגיבו באיום משלהם, בכיר במשרד אמר לכאן חדשות כי המורים לא יקבלו שכר "אם לא תיפתח שנת הלימודים בתיכונים, כולל עיצומים".

משרדי הביטחון הלאומי והחינוך נגד משרד האוצר

מחלוקת נוספת הקשורה לפתיחת שנת הלימודים התגלעה ביו משרד האוצר ומשרדי החינוך והביטחון הלאומי. בימים האחרונים ישנו קרב האשמות בין המשרדים, בסוגיית תקצוב אבטחת מוסדות החינוך, שמעמיד בסכנה את פתיחת שנת הלימודים ומעלה את השאלה - להיכן הועברו כ-250 מיליון שקלים שהוקצו למשרד לביטחון לאומי בתקציב 2025 עבור מטרה זו.

במשרד לביטחון לאומי דרשו להעביר לאלתר את התקצוב עבור אבטחת המוסדות ובמשרד החינוך אף מאיימים שלא לפתוח את שנת הלימודים הקרובה אם לא יינתן מענה תקציבי לאבטחת בתי הספר. מנגד, במשרד האוצר אומרים כי התקציב הועבר למשרד לביטחון לאומי בתקציב 2025 והשר חיים כץ, שהחליף בתפקיד את השר בן גביר כשפרש מהממשלה, הסיט אותו עבור צרכים אחרים של המשרד.

שר החינוך יואב קיש תקף את שר האוצר בצלאל סמוטריץ' בטענה שהוא "מעדיף את ביטחון ילדי עזה על פני ביטחון ילדי ישראל". לדבריו, "השר מתעלם בצורה בוטה מהדרישות הבסיסיות של מערכת החינוך, והדרישה הראשונה והברורה שלי היא אבטחת מוסדות החינוך".

ההכרזה על סכסוך עבודה - והסיבות לכך

ב-14 באוגוסט הכריז ארגון המורים העל-יסודיים על סכסוך עבודה ואיים להשבית את פתיחת שנת הלימודים, בשל פגיעה בתנאי העבודה של המורים בסוגיית העבודה מהבית, כפי שפורסם לראשונה במהדורת כאן חדשות לאחרונה.

בסיבות להכרה על סכסוך העבודה, ציינו בארגון - ביטול חד צדדי של ההסכם מול משרד החינוך בדבר מעבר מערכת החינוך לחמישה ימים בשבוע וביצוע שעות שהייה מהבית; מניעת פרישה מוקדמת של מורים שחוקים ממערכת החינוך; מניעת השתלמות מורים על ידי משרד החינוך ופגיעה בשכרם ובתנאי עבודתם כתוצאה מכך; בנוסף, מורים שמלמדים בחטיבות הביניים אך מקבלים שכר מהבעלויות, משלמים ניכוי כפול משכרם, בעקבות החלטת הממשלה על קיצוץ בסקטור הציבורי.