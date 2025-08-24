"ישראל הריאלית"

קיש הכריז על רפורמה - למורים אין את ההכשרה ליישם אותה

קיש הכריז על רפורמה - למורים אין את ההכשרה ליישם אותה
במשרד החינוך שמו למטרה לשקם את הידרדרות תלמידי ישראל במקצועות מתמטיקה ומדעים, אך הנתונים מראים כי יהיה קשה מאוד להגיע אליה
מחבר לירן כוג'הינוף
Getting your Trinity Audio player ready...
כיתה בתיכון בישראל
כיתה בתיכון בישראל צילום: אבשלום ששוני, פלאש 90

שר החינוך יואב קיש הכריז על רפורמה חדשה בשם "ישראל ריאלית", שמטרתה להחזיר את תלמידי ישראל לעשירייה הראשונה במבחני ה-TIMSS הבין-לאומיים במתמטיקה ומדעים - אך מסתבר כי לאנשי ההוראה שאמורים ליישם את התוכנית, אין את ההכשרה המתאימה לכך. כך פורסם היום (ראשון) במהדורת כאן חדשות.

תוצאות המבחנים של התלמידים הגיעו לשפל של 17 שנים

התוכנית של קיש, שמגיעה לאחר ההידרדרות של תלמידי ישראל לשפל חסר תקדים של 17 שנה, כוללת הוספת שעות לימוד שבועיות, הקמת כיתות ייעודיות למקצועות - והשקעת ענק של כחצי מיליארד שקלים.

הצעדים של רפורמת "ישראל הריאלית"

במשרד החינוך הציעו כמה דרכים על מנת לגייס את כוח ההוראה הדרוש לביצוע הרפורמה: הגדלת מספר המלַגות לתוכניות הסבה להוראה, הכפלת מספר המלגות במסלולי ההיי-טק לכ-700 מאות מורות ומורים חדשים, ולימוד מרחוק באמצעות שימוש במערכות דיגיטליות.

הדרך לגייס מורים ליישום הרפורמה "ישראל הריאלית"

אך הבעיה ביישום הרפורמה לא תלויה רק בכמות, אלא גם באיכות. המורים שכבר במערכת החינוך לא ממש הוכשרו ללמד את מקצועות המתמטיקה, המדעים והטכנולוגיה. 30% מהמורים בחטיבות הביניים ו-70% מהמורים ביסודי לא הוכשרו ללמד את התחום, ובעיקר את שיטת הלמידה שבדיוק עליה נבחנים.

למורים במערכת החינוך אין את ההכשרה הדרושה ליישום הרפורמה

עוד בנושא

בית ספר

במרכז השלטון המקומי מנסים למנוע שביתה בתיכונים

שר האוצר בצלאל סמוטריץ'

הממשלה אישרה: מיליארדים לביטחון; קיצוצים בחינוך ובריאות

תגיות |
בחירת העורכת
  • "אפשר להביס את חמאס": ריאיון מיוחד עם בן המחבלים שתומך בישראל
    "אפשר להביס את חמאס": כשהנסיך הירוק פגש את איילה חסון
  • המצילה הראשונה של תל אביב עולה על החסקה: "איכשהו זה לא קרה עד עכשיו"
    לראשונה בחופי תל אביב: תמר המצילה עולה על החסקה
  • עדן חסון בגמר הכוכב הבא לאירוויזיון, בחודש ינואר
    "מחירימים אותי בגלל מי שאני": עדן חסון על המחאה נגדו
  • קובי בראיינט, 2016
    בקרוב בקולנוע: סרט עלילתי על כוכב ה-NBA קובי בראיינט
  • צוברים סנטימטרים: הישראלים שעשו ניתוח להארכת רגליים - למרות העלות והכאבים
    הגובה כן קובע? הישראלים שעשו ניתוח להארכת רגליים

אולי יעניין אותך