במשרד החינוך שמו למטרה לשקם את הידרדרות תלמידי ישראל במקצועות מתמטיקה ומדעים, אך הנתונים מראים כי יהיה קשה מאוד להגיע אליה

קיש הכריז על רפורמה - למורים אין את ההכשרה ליישם אותה

שר החינוך יואב קיש הכריז על רפורמה חדשה בשם "ישראל ריאלית", שמטרתה להחזיר את תלמידי ישראל לעשירייה הראשונה במבחני ה-TIMSS הבין-לאומיים במתמטיקה ומדעים - אך מסתבר כי לאנשי ההוראה שאמורים ליישם את התוכנית, אין את ההכשרה המתאימה לכך. כך פורסם היום (ראשון) במהדורת כאן חדשות.

התוכנית השאפתנית ושברה: במשרד החינוך רוצים להחזיר את ישראל למצוינות בין-לאומית - אבל מי ילמד את התלמידים?

תוצאות המבחנים של התלמידים הגיעו לשפל של 17 שנים

התוכנית של קיש, שמגיעה לאחר ההידרדרות של תלמידי ישראל לשפל חסר תקדים של 17 שנה, כוללת הוספת שעות לימוד שבועיות, הקמת כיתות ייעודיות למקצועות - והשקעת ענק של כחצי מיליארד שקלים.

הצעדים של רפורמת "ישראל הריאלית"

במשרד החינוך הציעו כמה דרכים על מנת לגייס את כוח ההוראה הדרוש לביצוע הרפורמה: הגדלת מספר המלַגות לתוכניות הסבה להוראה, הכפלת מספר המלגות במסלולי ההיי-טק לכ-700 מאות מורות ומורים חדשים, ולימוד מרחוק באמצעות שימוש במערכות דיגיטליות.

הדרך לגייס מורים ליישום הרפורמה "ישראל הריאלית"

אך הבעיה ביישום הרפורמה לא תלויה רק בכמות, אלא גם באיכות. המורים שכבר במערכת החינוך לא ממש הוכשרו ללמד את מקצועות המתמטיקה, המדעים והטכנולוגיה. 30% מהמורים בחטיבות הביניים ו-70% מהמורים ביסודי לא הוכשרו ללמד את התחום, ובעיקר את שיטת הלמידה שבדיוק עליה נבחנים.