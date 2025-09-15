מצטרף לתחרות: בנק חדש הושק בישראל

שיתוף וחלוקה בהכנסות, שקיפות וביטול מודל המינוסים: אלו חלק מהמאפיינים של הבנק החדש - בנק אש, שהושק בישראל. לקוחות יכולים יהיו להצטרף אליו כבר ב-2026

בישראל הושק היום (שני) בנק חדש: בנק אש, שהוא בנק אוטונומי. בשנה הראשונה, כדי להצטרף לבנק - יש צורך בהמלצה על הלקוח. האפשרות להצטרף לבנק תחול כבר ב-2026.

הבנק מציע מודל שיתוף הכנסות, קרי, להתחלק עם הלקוח בחצי מההכנסות מהכסף שהוא מרוויח מהעובר ושב. מדובר בשיתוף בהכנסות בלבד, ולא ברווחים.

אפשרויות נוספות המוצעות ללקוחות הבנק: מבנה הכנסות רזה ללא עמלות מהלקוח, שקיפות כך שהלקוח יכול לראות כמה מרוויח הבנק מהכסף שנמצא בחשבונו, ריבית מובטחת - ללא דרישות ומגבלות. בנוסף, הבנק יבטל את מודל המינוס והאוברדראפט.

איך למעשה זה יפעל? הלקוח יכול לראות בזמן אמת את החלק שלו בהכנסות גדל, בדיוק כמו שהבנק רואה והריבית משולמת אוטומטית לעובר ושב כל שבוע. הבנק יעדכן את הלקוח מדי שבוע כמה כסף הוא שילם לו, ובאשר לריבית - היא צומחת בזמן אמת ועוברת כל יום ראשון.