האינפלציה התמתנה, מחירי הדירות יורדים | כל הנתונים מהמדד

האינפלציה בישראל ירדה מ-2.9% בחודש שעבר ל-2.5% - חצי אחוז מתחת ליעד העליון שקבע בנק ישראל. מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.6% בחודש ספטמבר.

ירידות מחירים בולטות נרשמו בספטמבר בסעיפים שונים. מחירי הפירות הטריים ירדו ב-3.2%, מחירי התרבות והבידור ב-2.4%, התחבורה והתקשורת ב-2.2%, המזון ב-0.5%, הלבשה והנעלה ב-0.3%, מחירי שירותי דיור בבעלות הדיירים ותחזוקת הדירה ירדו ב-0.2% כל אחד.

עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי הירקות הטריים, שעלו ב-3.5%, ושכר הדירה והבריאות שעלו ב-0.3% כל אחד.

בשכר הדירה עבור השוכרים אשר חידשו חוזה נרשמה עלייה של 2.6% ועבור השוכרים החדשים - דירות במדגם שבהן הייתה תחלופת שוכר - נרשמה עלייה של 5.3%.

מחירי הדירות ירדו ב-0.6% ביולי-אוגוסט לעומת יוני-יולי. בפילוח לפי מחוזות נרשמו ביולי-אוגוסט הנתונים הבאים: בירושלים חלה עלייה של 1.0%, בצפון ירידה של 0.2%, בחיפה ירידה של 0.4%, במרכז ירידה של 1.8% , בתל אביב ירידה של 0.9% ובדרום עלייה של 0.8%. בהסתכלות שנתית - בין יולי-אוגוסט 2024 ליולי-אוגוסט 2025 נרשמה עלייה של 0.7% במחירי הדירות.