הבורסה ננעלה: נמדד המחזור הכי גדול בהיסטוריה בחול המועד - 4.4 מיליארד ש"ח במניות

הבורסה ננעלה: נמדד המחזור הכי גדול בהיסטוריה בחול המועד
מדד ת''א בנייה רשם את הזינוק הגדול ביותר בשיעור של 9.06% • שער הדולר ירד ל-3.24 שקל
מחבר דנה ירקצ'י
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, אילוסטרציה
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, אילוסטרציה צילום: מרים אלסטר, פלאש 90

הבורסה ננעלה היום (חמישי) עם המחזור הכי גדול בהיסטוריה בחול המועד עם מסחר של 4.4 מיליארד שקל במניות, ככל הנראה בשל ההכרזה על עסקת החטופים. שער הדולר ירד ל-3.24 שקל.

מדד תל אביב 125 (TA-125), העוקב אחר 125 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר הנסחרות בבורסה בת"א, קפץ ב-2.86% לשער של 3,358.13 נקודות. כמו כן, מדד תל אביב 90 (TA-90), הכולל את 90 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה בת"א, עלה גם הוא בחדות והתחזק ב-4.56% לשער של 3642.73 נקודות.

בנוסף, מדד ת"א בנקים (TA-Banks) הכולל את חמשת המניות הגדולות ביותר בענף הבנקים עלה ב-2.37%, ומדד ת"א-ביטוח ושירותים פיננסיים (TA-Insurance), הכולל את כל המניות הנכללות בענף ביטוח ובענף שירותים פיננסים רשם עליה 2.75%.

מדד ת"א נדל"ן, שכולל את המניות הנכללות בענף נדל"ן ובינוי, רשם את אחת העליות הגבוהות היום בשיעור של 6.65%. מדד ת''א בנייה רשם את הזינוק הגדול ביותר בשיעור של 9.06%. 

