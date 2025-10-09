הבורסה ננעלה: נמדד המחזור הכי גדול בהיסטוריה בחול המועד - 4.4 מיליארד ש"ח במניות

מדד ת''א בנייה רשם את הזינוק הגדול ביותר בשיעור של 9.06% • שער הדולר ירד ל-3.24 שקל

הבורסה ננעלה היום (חמישי) עם המחזור הכי גדול בהיסטוריה בחול המועד עם מסחר של 4.4 מיליארד שקל במניות, ככל הנראה בשל ההכרזה על עסקת החטופים. שער הדולר ירד ל-3.24 שקל.

מדד תל אביב 125 (TA-125), העוקב אחר 125 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר הנסחרות בבורסה בת"א, קפץ ב-2.86% לשער של 3,358.13 נקודות. כמו כן, מדד תל אביב 90 (TA-90), הכולל את 90 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה בת"א, עלה גם הוא בחדות והתחזק ב-4.56% לשער של 3642.73 נקודות.

בנוסף, מדד ת"א בנקים (TA-Banks) הכולל את חמשת המניות הגדולות ביותר בענף הבנקים עלה ב-2.37%, ומדד ת"א-ביטוח ושירותים פיננסיים (TA-Insurance), הכולל את כל המניות הנכללות בענף ביטוח ובענף שירותים פיננסים רשם עליה 2.75%.

מדד ת"א נדל"ן, שכולל את המניות הנכללות בענף נדל"ן ובינוי, רשם את אחת העליות הגבוהות היום בשיעור של 6.65%. מדד ת''א בנייה רשם את הזינוק הגדול ביותר בשיעור של 9.06%.



