אמילי הנד ואביה בריאיון לתקשורת הזרה: אלו שטוענים שישראל מדינת אפרטהייד - מטומטמים

אמילי הנד, בת ה-9 שנחטפה לשבי חמאס ושוחררה, ואביה טום התראיינו הלילה (שלישי) אצל העיתונאי האמריקני הפופולרי פירס מורגן. האב טום סיפר כיצד בתו משתקמת, תוך שהוא משתאה נוכח החוסן שיש אצל ילדים.

> לכל העדכונים - עקבו אחר ערוץ הוואטסאפ של כאן חדשות

לדברי טום, עוצמת הדיבור של אמילי שבה לרמה רגילה, היא אוכלת "כמו סוס", והיא ישנה היטב, אם כי יש פעמים שהיא חווה סיוטים ואם הוא רואה אותה בעיצומו של אחד כזה – הוא דואג להעיר אותה. הנד תיאר את הרגע שבו נאמר לו שבתו חטופה בעזה, ולא מתה, כ"חבטה בבטן על ידי מתאגרף מקצועי". ולאחר שחרורה תיאר את הרגע שבו סיפר לה שאמה החורגת נרצחה, כאשר היא התייפחה והתכנסה לתוך עצמה, מתחת לשמיכה, ולא נתנה לאביה לנחם אותה.

כשנשאל מה דעתו על אלה שטוענים כי תגובת ישראל לא מידתית, השיב טום כי אלה אנשים שלא יודעים שום דבר, ותהה אם בכלל ביקרו אי-פעם בישראל. "אנחנו חיים את זה 20 שנים", אמר בריאיון, וכינה את אלו שטוענים שישראל מדינת אפרטהייד – כ"אידיוטים" והזמין אותם לראות באילו שפות מופיעות על שלטי הדרכים, ועקץ "כולכם קוראים מהים עד הנהר. אין לכם מושג איזה נהר".

"You're all chanting 'From The River To The Sea' - you don't know what river!"



Thomas Hand, whose daughter was held captive by Hamas for 50 days, reacts passionately to those who say Israel's response has been disproportionate.@piersmorgan | @TalkTV | #PMU pic.twitter.com/UI3WNfClN7