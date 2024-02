נשיא ברזיל לולה: מה שקורה בעזה - רצח עם. כמו היטלר שהחליט לרצוח יהודים

נשיא ברזיל לולה דה סילבה השוהה כעת באדיס אבבה, התייחס בנאומו היום (ראשון) למלחמה בעזה ואמר שבעזה לא מתרחשת מלחמה, אלא רצח עם נגד הפלסטינים.

לאחר מכן אמר לולה כי מאורעות שכאלו, כפי שמתרחשים ברצועה, לא התרחשו מעולם בהיסטוריה, אך מהר לתקן את עצמו כשאמר שהם כן התרחשו, כשהיטלר החליט להרוג את היהודים.

Lula says that what Israel is doing to the people in the Gaza Strip has never happened before in history, apart from what Hitler did to the Jews.



