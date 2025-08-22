הבולשת הפדרלית האמריקנית פשטה על ביתו של ג'ון בולטון, לשעבר היועץ לביטחון לאומי של הנשיא, כחלק מחקירה ביטחונית שמנוהלת על ידי ראש הארגון פאטל • לפי "ניו יורק פוסט", החקירה החלה לפני מספר שנים אך נסגרה בעבר על ידי ממשל ביידן "מטעמים פוליטיים"

דיווח: ה-FBI פשט על ביתו של יועצו לשעבר של טראמפ

הבולשת הפדרלית האמריקנית (FBI) פשטה על ביתו של ג'ון בולטון, שהיה היועץ לביטחון לאומי בכהונתו הראשונה של הנשיא דונלד טראמפ - כך דיווח היום (שישי) הניו יורק פוסט. לפי הדיווח את החקירה, בענייני ביטחון לאומי, מנהל ראש ה-אף.בי.איי קאש פאטל.

גורם רשמי בארצות הברית מסר לניו יורק פוסט כי החקירה החלה לפני כמה שנים, אולם ממשל ביידן סגר אותה "מסיבות פוליטית". עוד דווח כי בולטון, ששימש בעבר שגריר ארצות הברית באו"ם, הואשם בעבר כי פרסם מידע מסווג בספרו משנת 2020, "החדר שבו זה קרה".

בתוך כך, בולטון מסר לרשת CNN כי לא היה מודע לפשיטה על ביתו שבמרילנד וכי הוא בודק זאת. ברשת פוקס ניוז דווח כי בולטון לא במעצר ולא שהה בביתו.