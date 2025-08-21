בריאיון למכאן 33 הגדיר שגריר ארה"ב בישראל את הצעדים האירופיים להכרה במדינה פלסטינית "הרסניים וחסרי תועלת", והביע תקווה בנוגע לסוריה: "עשויה להיות השותפה הבאה בהסכמי אברהם"

האקבי: "השארת חמאס ברצועה - כמו להשאיר את הנאצים בגרמניה"

שגריר ארצות הברית בישראל מייק האקבי אמר הערב (חמישי) בריאיון למכאן 33 כי הוא מקווה שעסקה לשחרור חטופים תצא אל הפועל בקרוב, והדגיש כי חמאס הוא המכשול המרכזי בדרך אליה. "חמאס משנה את התנאים ללא הרף ומערים קשיים חדשים", אמר השגריר.

האקבי הביע אופטימיות בנוגע לעסקה וציין כי הוא רוצה לראות את כל החטופים בבתיהם. "עד שהדבר הזה יתממש, לא אסיר את סיכת החטופים מדש בגדי", אמר.

לדבריו, יש שני תנאים הכרחיים לסיום המלחמה בעזה. "חמאס חייב לעזוב את הרצועה. הישארותו בעזה שקולה להשארת הנאצים בגרמניה אחרי מלחמת העולם השנייה. התנאי השני הוא שחרור כל החטופים". האקבי הוסיף לגבי כוונת הממשלה להשתלט על העיר עזה: "זוהי החלטה ישראלית".

בריאיון נשאל השגריר על תוכנית ההגירה מעזה שיזם הנשיא האמריקני דונלד טראמפ. "אנחנו רוצים לאפשר לתושבי עזה שרוצים לצאת לעזוב אל חיים חופשיים ומשוחררים מחמאס ומהדיכוי שלו את תושבי הרצועה", השיב.

על סוגיית ההכרה במדינה פלסטינית על ידי מדינות באירופה אמר האקבי: "על הרשות הפלסטינית להפסיק לדחוף להכרה חד-צדדית ולגרור את האירופים לקדם זאת באו"ם. מדובר בצעד הרסני וחסר תועלת. ארצות הברית מתנגדת לכך לחלוטין, אך האירופים ממשיכים לקדם את המהלך מבלי להבין את הנזק שהוא גורם לתהליך השלום".

השגריר האקבי אמר כי הוא מקווה שהסכם ביטחוני עם סוריה קרוב. "סוריה עשויה להיות השותפה הבאה בהסכמי אברהם. עלינו להבטיח שהדרוזים והעלווים יהיו מוגנים במסגרת כל הסכם עתידי".