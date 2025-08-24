בין מחברי דוח הרעב בעזה: פרופסור שתומך בחות'ים ודוקטור שקראה ל"דה קולוניזציה"

מנתחי (OSINT) חשפו כי מחברי דו"ח ה-IPC על הטענות על רעב המוני בעיר עזה הם שני אקדמאים בכירים בבריטניה - פרופ׳ אנדרו סיל, מרצה בכיר שתומך בחות'ים והתבטא בעבר בסגנון שעלול לעלות סובלנות או תמיכה בפשעי חמאס, וד"ר זינה ג'מאלודין, שקראה ל"דה-קולוניזציה" 9 ימים לאחר טבח 7 באוקטובר

לפי ניתוח של מנתחי מידע ברשת (OSINT), מתגלים הבוקר (ראשון) עוד ועוד פרטים על זהות מחברי דו"ח האו"ם שטען כי בעיר עזה שורר רעב המוני, טענה שהוכחשה בידי צה"ל, מתאם פעולות הממשלה בשטחים ורה"מ נתניהו עצמו.

פרופ׳ אנדרו סיל, אחד ממחברי הדו"ח החדש של ה-IPC, מרצה בכיר ביוניברסיטי קולג' לונדון, משמש מזה שנים קול אנטי-ישראלי שטען ל"רצח עם" ברצועה כבר ב-28 באוקטובר 2023 - יומיים בלבד לאחר תחילת התמרון הקרקעי.

סיל גם תמך בשנתיים האחרונות בארגון הטרור החות'י, בטענה שהחות׳ים מבקשים לאכוף את אמנת רצח העם כאשר תקפו ספינות בים, ויצא להגנת החות׳ים נגד מתקפות ארה"ב ובריטניה בטענה שהם "מנסים בסך הכל לאכוף את פסיקות בית הדין הבין-לאומי לצדק בהאג (ICJ), ולמנוע רצח עם בעזה".

פרופ' סיל דוגל

פרופ׳ סיל דוגל זה שנים בטענה כי ישראל היא מדינת אפרטהייד, כך עולה מציוצים שלו בשנים 2019 ו-2021, ומשתף כתבות של אל-ג'זירה על פלגי טרור פלסטיניים חדשים.

על הסרטון של בכיר חמאס ראזי חמאד, שהבטיח לחזור על 7 באוקטובר, הגיב במשפט ממנו עלולה לעלות תמיכה או סובלנות לפשעי חמאס: "ממשלת חמאס צריכה להיות מסולקת בגלל רטוריקה קיצונית ופשעי מלחמה? לפי אותו היגיון - גם ממשלת ישראל צריכה להיות מסולקת". את המידע על פרופ׳ אנדרו סיל, אסף חוקר הרשת איתן פישברגר.

מחברת שותפה נוספת בדו"ח ה-IPC היא ד"ר זינה ג'מאלודין, מומחית לבריאות הציבור מביה"ס להגיינה ומחלות טרופיות של לונדון. ד"ר ג׳מאלודין שיתפה באוקטובר 2024 ציוץ המגדיר את מלחמתה של ישראל בחיזבאללה כ"טרור".

כבר בתחילת נובמבר 2023, שבועיים לאחר תחילת התמרון הקרקעי, ד"ר ג׳מאלודין הזהירה מפני השלכות המלחמה בעזה, בהן "ההשפעות העקיפות של מלחמה על תזונה, בריאות הרבייה של האם והילודים, מחלות זיהומיות, מחלות לא-מדבקות ותוצאות בריאות הנפש".

ג׳מאלודין חיברה דו"חות על התמותה בזמן המלחמה ובהם אימצה את גרסת ומספרי משרד הבריאות העזתי המנוהל בידי חמאס. כבר בדצמבר 2023 (20 חודשים לפני דו"ח ה-IPC על הרעב בעזה) הכריזה על רעב בעזה: ,לפחות אחד מכל 4 משקי בית (יותר מחצי מיליון איש) ברצועת עזה מתמודד עם תנאי חוסר ביטחון תזונתי חריפים ואסון (שלב 5 של ה-IPC), המאופיינים בפערים קיצוניים במזון ובקריסת מחייתם".

בפברואר 2024 (שנה וחצי לפני ההכרזה על הרעב) כבר טענה: "עזה כבר מתמודדת עם מצב חירום תזונתי, עם ההסלמה בסכסוך, תת התזונה תעלה לרמות קטסטרופליות שלא נראו כמותן באזור זה". 9 ימים בלבד לאחר הטבח, ב-16 באוקטובר 2023, צייצה ג'מאלודין: "בואו נדרוש פעולה דחופה כדי לעצור את המתקפה המתמשכת על עזה, ולהסיר את המצור. משבר מחריד נוסף נפרש לפנינו".

באותו יום ממש, הגיבה ג'מאלודין למכתב פומבי של מרצים פלסטיניים שמחו (כבר ב-16 באוקטובר 2023, שבוע לפני התמרון הקרקעי) על ג׳נוסייד בעזה, כשהיא כתבה: "מתי אם לא עכשיו נעשה 'דה-קולוניזציה'".