"לא נגיד לישראלים בחו"ל להימנע מלהסתובב בגלל מעשים אנטישמיים"

מנכ"ל משרד החוץ, עו"ד עדן בר-טל, התייחס היום (ראשון) בריאיון לתוכנית "בחצי היום" עם אסתי פרז בן-עמי בכאן רשת ב לגל התקריות האנטישמיות הגואה בעולם ובפרט באירופה.

לדבריו, "אנחנו לא נגיד לישראלים לא להסתובב בכל מיני מקומות בגלל מעשים אנטישמיים. לא ניתן להם את הניצחון הזה". הוא הוסיף כי נעשים מאמצים מצד המדינה לטיפול בסוגיה: "אנחנו עובדים במישור ההסברתי והמדיני, וגם במישורים אחרים. ישראלים לא יגורשו, ומי שיפגע בהם ישלם את המחיר".

הריאיון המלא | כאן רשת ב

בתוך כך, שגריר גרמניה בישראל שטפן זייברט התייחס לתקרית אמש בפרנקפורט, בה פעילים שתלו שלטים למען החטופים הותקפו ורוססו בצבע אדום, וגינה את המעשים. "הם עשו את הדבר הנכון על מנת להעלות את המודעות לסבל בני הערובה בעזה", כתב זייברט, אך הוסיף: "בדיוק כמו שנכון לשים דגש גם על תנאי החיים הנוראיים בעזה".

שגריר ישראל בגרמניה רון פרושאור לא נשאר אדיש להקבלה, ושיגר מסר לזייברט בציוץ ברשת X, בלי להזכיר אותו בשמו: "גועל נפש! האם התקפות כאלה על יהודים הפכו להיות הנורמלי החדש בגרמניה ובאירופה? האם עדיין מותר לקרוא בפומבי לשחרור החטופים הישראלים? האם מותר ליהודי להפגין בפומבי? או שמא כעת רק מה שנקרא 'ביקורת על ישראל' היא לגיטימית?".

"זוהי אנטישמיות טהורה. היום קרה עם צבע, מחר ייקרה עם דם. אפשר ללמוד הרבה על מי שלא מגנה זאת באופן ברור וחד-משמעי!", המשיך פרושאור. "אני כבר יכול לשמוע אותם - את כל אלה שהכריזו על עצמם כאלופי זכויות אדם במכתבים הפתוחים שכותבים: 'אבל ישראל!', 'אבל עזה!', 'אבל נתניהו!'".

"פשוט תהיו בשקט!", רמז השגריר הישראלי למקבילו הגרמני. "עם כל רלטיביזציה וכל 'אבל ישראל' שאתם אומרים, אתם יורקים בפניהן של הנשים והגברים היהודים המותקפים ברחובות גרמניה. אבל אולי זה בדיוק מה שאתם רוצים לעשות. מספיק ודי!".