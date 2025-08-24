כאן רשת ב

"לא נגיד לישראלים בחו"ל להימנע מלהסתובב בגלל מעשים אנטישמיים"

"לא נגיד לישראלים בחו"ל להימנע מלהסתובב בגלל מעשים אנטישמיים"
בצל רצף מדאיג של תקריות אנטישמיות בעולם ובפרט באירופה, מנכ"ל משרד החוץ אמר בריאיון לכאן רשת ב כי נעשים מאמצים "במישור ההסברתי והמדיני", וכי "ישראלים לא יגורשו" • שגריר ישראל בברלין במסר נוקב למקבילו הגרמני: "יורקים בפני היהודים המותקפים ברחובות גרמניה"
מחבר דב גיל-הר
Getting your Trinity Audio player ready...
הפגנה פרו פלסטינית בלונדון
הפגנה פרו פלסטינית בלונדון צילום: REUTERS/Chris J. Ratcliffe

מנכ"ל משרד החוץ, עו"ד עדן בר-טל, התייחס היום (ראשון) בריאיון לתוכנית "בחצי היום" עם אסתי פרז בן-עמי בכאן רשת ב לגל התקריות האנטישמיות הגואה בעולם ובפרט באירופה.

לדבריו, "אנחנו לא נגיד לישראלים לא להסתובב בכל מיני מקומות בגלל מעשים אנטישמיים. לא ניתן להם את הניצחון הזה". הוא הוסיף כי נעשים מאמצים מצד המדינה לטיפול בסוגיה: "אנחנו עובדים במישור ההסברתי והמדיני, וגם במישורים אחרים. ישראלים לא יגורשו, ומי שיפגע בהם ישלם את המחיר".

הריאיון המלא | כאן רשת ב

בתוך כך, שגריר גרמניה בישראל שטפן זייברט התייחס לתקרית אמש בפרנקפורט, בה פעילים שתלו שלטים למען החטופים הותקפו ורוססו בצבע אדום, וגינה את המעשים. "הם עשו את הדבר הנכון על מנת להעלות את המודעות לסבל בני הערובה בעזה", כתב זייברט, אך הוסיף: "בדיוק כמו שנכון לשים דגש גם על תנאי החיים הנוראיים בעזה".

שגריר ישראל בגרמניה רון פרושאור לא נשאר אדיש להקבלה, ושיגר מסר לזייברט בציוץ ברשת X, בלי להזכיר אותו בשמו: "גועל נפש! האם התקפות כאלה על יהודים הפכו להיות הנורמלי החדש בגרמניה ובאירופה? האם עדיין מותר לקרוא בפומבי לשחרור החטופים הישראלים? האם מותר ליהודי להפגין בפומבי? או שמא כעת רק מה שנקרא 'ביקורת על ישראל' היא לגיטימית?".

 

"זוהי אנטישמיות טהורה. היום קרה עם צבע, מחר ייקרה עם דם. אפשר ללמוד הרבה על מי שלא מגנה זאת באופן ברור וחד-משמעי!", המשיך פרושאור. "אני כבר יכול לשמוע אותם - את כל אלה שהכריזו על עצמם כאלופי זכויות אדם במכתבים הפתוחים שכותבים: 'אבל ישראל!', 'אבל עזה!', 'אבל נתניהו!'".

"פשוט תהיו בשקט!", רמז השגריר הישראלי למקבילו הגרמני. "עם כל רלטיביזציה וכל 'אבל ישראל' שאתם אומרים, אתם יורקים בפניהן של הנשים והגברים היהודים המותקפים ברחובות גרמניה. אבל אולי זה בדיוק מה שאתם רוצים לעשות. מספיק ודי!".

עוד בנושא

פעיל יהודי שהותקף בפרנקפורט

פרו-פלסטינים ריססו צבע על פעילים שתלו שלטי חטופים בפרנקפורט

מתוך תיעוד הישראלים בהולנד

ישראלים הותקפו בהולנד "בגלל משחק פיינטבול", בן 15 נעצר

תגיות |
בחירת העורכת
  • "אפשר להביס את חמאס": ריאיון מיוחד עם בן המחבלים שתומך בישראל
    "אפשר להביס את חמאס": כשהנסיך הירוק פגש את איילה חסון
  • המצילה הראשונה של תל אביב עולה על החסקה: "איכשהו זה לא קרה עד עכשיו"
    לראשונה בחופי תל אביב: תמר המצילה עולה על החסקה
  • עדן חסון בגמר הכוכב הבא לאירוויזיון, בחודש ינואר
    "מחירימים אותי בגלל מי שאני": עדן חסון על המחאה נגדו
  • קובי בראיינט, 2016
    בקרוב בקולנוע: סרט עלילתי על כוכב ה-NBA קובי בראיינט
  • צוברים סנטימטרים: הישראלים שעשו ניתוח להארכת רגליים - למרות העלות והכאבים
    הגובה כן קובע? הישראלים שעשו ניתוח להארכת רגליים

אולי יעניין אותך