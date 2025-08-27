צרפת: נעצרו שני נערים שתכננו פיגועי טרור נגד בתי כנסת ומגדל אייפל

בני 17 ו-15 החשודים בזיקה לדאע”ש שקלו גם לטוס ולהילחם עם הארגון נעצרו בתחילת החודש. כתב אישום הוגש בתחילת החודש בגין מעורבות בטרור

שני נערים בני 17 ו-15 נעצרו בצרפת בחשד שקשרו קשר לביצוע פיגועי טרור נגד בתי כנסת ומגדל אייפל, כך דווח היום (רביעי) בעיתון "לה פיגארו". השניים מגיעים ממשפחות ערביות-מוסלמיות וחלקו הזדהות משותפת עם ארגון דאע"ש.

מלבד החשד שקשרו קשר לביצוע פיגועים, השניים שקלו לטוס ולהילחם בשורות ארגון הטרור וגם צרכו תוכן מסית ברשת. נגד השניים הוגש כתב אישום בתחילת החודש בגין טרור, אולם פרטי המעצר והגשת כתב האישום דווחו רק אתמול.

נזכיר כי שגריר ארצות הברית בצרפת צ'ארלס קושנר זומן לשיחה במשרד החוץ הצרפתי, זאת לאחר ששיגר מכתב פתוח לנשיא צרפת עמנואל מקרון בו התלונן על כך שהפעולות שנוקטת צרפת במאבק באנטישמיות "בלתי מספקות".

המכתב הפתוח של השגריר, שהכיל ביקורת על הממשל הצרפתי, פורסם במלואו ב"וול סטריט ג'ורנל". קושנר, אביו של חתנו של דונלד טראמפ ג'ארד קושנר, כתב בין היתר: "לנשיא טראמפ ולי ילדים יהודים, ואנו חולקים נכדים יהודים. אני יודע איך הוא מרגיש לגבי אנטישמיות".

קושנר תקף את מקרון על כך שאנשיו לא עושים מספיק כדי להיאבק באנטישמיות, ודחק בו להיאבק בתופעה. הוא הציע לסייע לו בתהליך ובמקביל גינה הצהרות של נשיא צרפת נגד ישראל ובעד הקמת מדינה פלסטינית.