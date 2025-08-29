דיווח: איראן מוכנה לנהל מו"מ עם האיחוד האירופי על תוכנית הגרעין

שר החוץ של איראן, עבאס עראקצ'י, שלח מכתב לקאיה קאלאס, שרת החוץ של האיחוד האירופי, בו הוא מביע את נכונותה של איראן לחזור למשא ומתן "הוגן" על תוכנית הגרעין האיראנית. המכתב נשלח על רקע הודעת בריטניה, צרפת וגרמניה שמעוניינות להטיל מחדש את העיצומים על איראן - כך דווח הלילה (בין חמישי לשישי) בסוכנות הידיעות "רויטרס".

לפי הדיווח, עראקצ'י כתב כי איראן מוכנה לשוב למשא ומתן על תוכנית הגרעין, בתנאי שמדינות המערב יביעו רצינות ורצון טוב, ויימנעו מפעולות שפוגעות בסיכויי ההצלחה של המו"מ.

בתוך כך, סוכנות הידיעות האיראנית "מאהר" פירסמה כי עראקצ'י וקאלאס ניהלו שיחת טלפון ביום חמישי, במהלכה עראקצ'י גינה את המהלך של שלוש המדינות, וטען כי "הפעלת מנגנון ה'סנאפ-בק' מחזקת את החשדות בנוגע לכוונות האמיתיות של מדינות אלה כלפי איראן". לפי סוכנות הידיעות, במכתב אותו שלח עראקצ'י לקאלאס הוא טען כי אין למדינות אלה סמכות לבצע את המהלך.

בריטניה, צרפת וגרמניה - הידועות בתור מדינות ה-E3 - הודיעו כי הן מחזירות את מנגנון ה"סנאפ-בק" כלפי איראן.

מדובר במנגנון שהכניסו המעצמות לתוך הסכם הגרעין שלהן עם איראן ב-2015. לפי הסעיף הזה, אם איראן תפר את המחויבויות שלה בהסכם, המעצמות האחרות יוכלו להחזיר באופן כמעט אוטומטי – בלי יותר מידי הצבעות ואישורים - את העיצומים שהיו מוטלים עליה מטעם האו"ם לפני 2015 – עיצומים כמו אמברגו נשק, הגבלות על פיתוח טילים בליסטיים, הקפאת נכסים, הגבלת נסיעות של איראנים ועוד.

הדיון נסוב סביב השאלה האם איראן הפרה את המחויבויות שלה. רוסיה וסין טוענות שלא, בריטניה, צרפת וגרמניה טוענות שכן, ועכשיו כשהמדינות החלו את התהליך הדיון עובר למועצת הביטחון של האו"ם שתצביע בתוך כ-30 ימים האם להחזיר את העיצומים או לא. מכיוון שלבריטניה וצרפת יש וטו במועצה, הן גם אלה שיחליטו. ברגע שיהיה אישור של מועצת הביטחון, העיצומים ייכנסו לתוקף בתוך 30 ימים.