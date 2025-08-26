שגריר איראן באוסטרליה יגורש בשל תקריות אנטישמיות במדינה

ראש ממשלת אוסטרליה הודיע כי בידי הביון המקומי מידע לפיו הממשל האיראני הנחה לבצע לפחות שתי תקריות אנטישמיות במדינה. על כן, החליט לגרש את השגריר האיראני ואף לסווג את משמרות המהפכה כארגון טרור: "ביקשנו שהסכסוך במזרח התיכון לא יובא הנה, וזה בדיוק מה שביקשה איראן לעשות"

ראש ממשלת אוסטרליה, אנתוני אלבניזי, הודיע היום (שלישי) כי בכוונתו לגרש את שגריר איראן במדינה על רקע "שתי תקריות אנטישמיות לפחות" שקרו, בהנחיית ממשלת איראן.

עוד הוסיף אלבניזי כי המדינה תסווג מעתה את משמרות המהפכה כארגון טרור. זאת, כשלטענתו, בידי הביון האוסטרלי ראיות כי ממשלת איראן היא אכן זו שהנחתה לבצע פעולות אנטישמיות באוסטרליה.

בהצהרה שנשא אלבניזי, אמר: "עדכנו את שגריר איראן באוסטרליה כי הוא יגורש. השענו את פעילות השגרירות שלנו בטהראן, וכלל אנשי הסגל הדיפלומטי שלנו עתה נמצאים בבטחה במדינה שלישית".

"אמרתי פעמים רבות כי העם האוסטרלי רוצה שני דברים: הם רוצים שהקטל במזרח התיכון יחדול, והם אינם רוצים שהסכסוך במזרח יובא הנה. זה בדיוק מה שביקשה איראן לעשות - הם ביקשו להזיק ליהודים באוסטרליה ולהבעית אותם, לטעת מדון ופילוג בקהילתנו", הבהיר.

"מעשי ממשלתי שולחים מסר ברור. מסר לכלל האוסטרלים, כי אנו עומדים נגד אנטישמיות ונגד אלימות. ומסר לאומות כמו איראן המבקשות להתערב בארצנו, כי לא נסבול את התוקפנות שלכם", הדגיש אלבניזי.

זה זמן מה שהיחסים בין ישראל לאוסטרליה במעין משבר. זה התחיל בשורת תקריות אנטישמיות, המשיך בהצהרה על כך שיכירו במדינה פלסטינית, ונקודת הרתיחה האחרונה - ביטול הוויזה של חבר הכנסת שמחה רוטמן, יממה לפני שצריך היה להגיע לביקור שהוזמן אליו במדינה.

ביטול הוויזה של רוטמן גררה מהלך ישראלי בהובלת שר החוץ גדעון סער שהודיע על שלילת אשרות השהייה של נציגי אוסטרליה לרשות הפלסטינית. בנוסף, הנחה שר החוץ את שגרירות ישראל בקנברה לבחון היטב כל בקשת אשרה רשמית אוסטרלית לכניסה לישראל.

צבר האירועים עורר גם את נתניהו לפצוח בעימות אישי מול אלבניזי, שכינה אותו "ראש ממשלה חלש שבגד בישראל ונטש את יהודי אוסטרליה".

שרת החוץ האוסטרלית פני וונג מתחה ביקורת קשה על התגובה הישראלית ואמרה כי "ממשלת נתניהו מבודדת את ישראל". שר הפנים טוני בורק הוסיף גם הוא ביקורת כלפי ראש הממשלה נתניהו ישירות כשאמר: "כוח אינו נמדד בכמות האנשים שאתה יכול לפוצץ או להרעיב".