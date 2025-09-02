היהודים שנוהרים לסוריה חרף הסכנה: "חוויה של פעם בחיים"

הרב משה קליין מניו יורק הוא לא התייר היהודי הראשון במדינה המוסלמית שעימה אין לישראל הסכם שלום, אך כנראה גם לא האחרון. בצל ניסיונות משטר א-שרע לשדר לעולם שהוא אינו קיצוני, עוד ועוד יהודים מגיעים לסוריה - ואף צועדים ברחובות דמשק עם כיפה: "המקומיים היו נחמדים. הם לא רוצים מלחמה יותר"

התיירים היהודים ממשיכים לנהור לסוריה למרות הסכנה בהגעה למדינה, וחלקם אף בוחרים לצעוד ברחובות דמשק - עם כיפה על הראש. בשיחה עם כאן חדשות ששודרה הערב (שלישי) בכאן בשש, סיפר אחד מהם, החוקר החסידי הרב משה קליין מניו יורק, שהגיע לביקור במדינה יחד עם איש העסקים החרדי-אמריקני דוב בלייך, על תגובת המקומיים - והמסר: "הם לא רוצים מלחמה יותר".

קליין הוא אינו התייר היהודי הראשון וכנראה גם לא האחרון שמבקר בסוריה, במסגרת הניסיונות של משטרו של א-שרע לשדר לעולם כי הוא אינו קיצוני. ייתכן שמדובר גם בניסיון לטשטש את מעשי הטבח במיעוטים במדינה בחודשים האחרונים שכוחותיו היו מעורבים בהם - בין אם מדובר בעדה העלווית או בעדה הדרוזית.

במהלך הביקור בדמשק, נפגש הרב קליין עם אנשי הממשל הסורי, והגיע לאתרים היהודיים העתיקים שנותרו במדינה, כמו בתי הכנסת שעדיין עומדים על תילם וקברו של תלמידו של האר"י, הרב חיים ויטל - שקברו חולל לפני מספר חודשים. "לצערי אנשים חיפשו שם זהב", אמר הרב קליין. "בסוריה מאמינים שהיהודים נהגו לקבור את מתיהם עם זהב או כסף, אז אנשים מחפשים שלל. הממשלה מתייחסת לזה ברצינות עכשיו, יש אבטחה וכבר אין זכר למעשים".

למרות הסכנה: היהודים שמבקרים בסוריה - ואף צועדים ברחובות דמשק עם כיפה#כאןבשש @kaisos1987 pic.twitter.com/x4sGmVQUkJ — כאן חדשות (@kann_news) September 2, 2025

למרות שהיה צפוי כי שני תיירים בעלי נראות חרדית היו חווים סכנה אילו היו מטיילים ברחובות דמשק, אמר הרב קליין לכאן חדשות כי ההיפך הוא הנכון: "המקומיים היו נחמדים מאוד. הם שאלו למה בחרתי לבוא לסוריה למרות מה ששומעים בחדשות - ואמרתי שזה כי רציתי לראות את סוריה האמיתית".

עם זאת, נראה כי עדיין יש הבדל באשר ללהיות יהודי בדמשק לעומת ישראלי, זאת על רקע המשך פעילות ישראל בסוריה. "אנשים מאוד מאוכזבים בנוגע לישראל, הם הופצצו על-ידה על בסיס שבועי", אמר הרב קליין, והוסיף כי נראה שיש לתושבי סוריה תקווה גדולה בנוגע לממשל החדש במדינה - ולשלום: "הם לא רוצים מלחמה יותר, הם רוצים יציבות. אך במקום שישראל תשלח יד לשלום - היא רק הפציצה".

בתשובה לשאלת כאן חדשות בנוגע לרמת ההתרשמות שלו מכך שבסוריה אכן רציניים לגבי שלום עם ישראל, אמר החרדי מניו יורק: "זה לא משהו שאני יכול לענות עליו כי זו שאלה גיאו-פוליטית. אבל אני מאמין שהם ישמחו לראות תיירים יהודים, במיוחד יהודים-סורים שנאלצו להגר למדינות אחרות ויחזרו לראות את מולדתם".

לסיום, הוסיף הרב קליין: "זו הייתה הזדמנות מדהימה לבקר בסוריה. בתור יהודי שהיה ביותר מ-100 מדינות, להיות בסוריה, שלה יש אלפי שנים של היסטוריה יהודית, לראות את המקומות ולדבר עם האנשים שם - זו הייתה חוויה של פעם בחיים".