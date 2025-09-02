שתיקה רועמת: הספקות והחשש של מצרים כלפי שלטון א-שרע בסוריה

הספקות והחשש של מצרים כלפי שלטון א-שרע בסוריה
בעוד שבמדינות ערביות רבות תומכים במשטר החדש בדמשק, בקהיר עדיין מתייחסים בחשדנות לנשיא החדש, בעקבות הרקע הג'יהאדיסטי הקיצוני ממנו מגיע
מחבר רועי קייס
נשיא סוריה אחמד א-שרע
נשיא סוריה אחמד א-שרע צילום: REUTERS/Khalil Ashawi

בזמן שרוב מדינות ערב, בהן סעודיה והאמירויות, מביעות תמיכה בשלטונו של נשיא סוריה אחמד א-שרע, במצרים נרשמת שתיקה באשר לפעילות הישראלית בשטח הסורי. כך פורסם הבוקר (שלישי) בתוכנית "הבוקר הזה" בכאן רשת ב. 

מאחורי השתיקה הזו מסתתרת עמדה מורכבת של קהיר ביחס לשליט החדש בדמשק. קהיר בירכה מצד אחד על הסרת הסנקציות שהוטלו על סוריה למען הרווחה של הסורים, אבל גורם מצרי שמכיר את הנושא מקרוב אמר לכאן חדשות כי מצרים גם סבורה שיש להיות זהירים עם שלטון א-שרע ולא לפתח תקוות גדולות ביחס אליו במישור הבין-לאומי.

אותו גורם אף הוסיף כי מצרים פחות נלהבת מהיחס של ארצות הברית ושל מדינות המערב כלפי א-שרע. בקהיר אמנם רוצים יציבות בסוריה ואת שלמותה הטריטוריאלית, אך ישנן ספקות לגיטימיים לגבי השלטון הסורי החדש והרקע הקיצוני ממנו הוא הגיע.

מהיום הראשון לנפילת שלטון הנשיא הקודם בשאר אל-אסד, במצרים הביעו חשש מאחורי הקלעים שעליית א-שרע לשלטון עלולה לגרום לכוחות האסלאמיסטיים לעלות במדינות נוספות באזור, ואפילו אצלה.

לכן, גם בימים אלה המצרים - בניגוד למדינות אחרות - סבורים שקודם כל הנשיא החדש צריך להוכיח שהוא ואנשיו זנחו את עברם הג'יהאדיסטי, לפני התפתחויות במישור הדיפלומטי. 

