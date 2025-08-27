הר דב בתמורה לרמת הגולן: המו"מ הדרמטי בין ישראל לסוריה

ישראל שקלה בחיוב להעביר את שטח הר דב וחוות שבעא לסוריה בתמורה לכך שהיא תשעה את תביעתה לריבונות ברמת הגולן. השיחות הופסקו בעקבות הטבח בא-סווידא, אך עשויות להתחדש

בישראל בדקו היתכנות פוליטית למהלך, שיצריך את אישורם של 80 מחברי הכנסת. השיחות הופסקו בעקבות הטבח בא-סווידא, אבל הצדדים לא פוסלים את האפשרות שיחודשו בעתיד.

גורם סורי המקורב לשלטון לא שלל שיהיה קישור בין סוגיית הר דב לסוגיית רמת הגולן אחרי שיושג הסכם ביטחוני בין המדינות, אך אמר לכאן חדשות כי הדבר לא נידון במסגרת המגעים להסכם הביטחוני. לדבריו, "יש כרגע סוגיות בוערות יותר כמו הר הדרוזים. סוגיית הר דב צריכה להיפתר כחלק משרטוט הגבולות בין סוריה, לבנון וישראל".

הגורם הסורי לא שלל כי בהמשך הדרך ניתן יהיה לקשור את נושא הר דב לנושא רמת הגולן. גורם נוסף המעורה במגעים אישר בשיחה עם כאן חדשות כי הנושא לא נמצא כרגע על הפרק ויעלה לדיון רק מאוחר יותר.

בנוסף לתביעה הסורית על הרב דב, כחלק מרמת הגולן, גם לבנון טוענת בעלות על המקום. במשך שנים רבות שימשה סוגיית הר דב כאחת ההצדקות לחיזבאללה לשמור על נשקו, עד שהשטחים האלו "ישוחררו" מישראל. משטר אסד נמנע בעקביות מלעסוק בנושא.

השבוע אותת לראשונה נשיא סוריה אחמד א-שרע בשיחה עם עיתונאים כי ארצו לא תוכל להצטרף להסכמי אברהם בזמן שרמת הגולן נתונה עדיין תחת כיבוש ישראלי.