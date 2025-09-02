מקרון נגד ארה"ב: "שלילת הוויזות מנציגי הרשות – בלתי מתקבלת על הדעת"

נשיא צרפת ביקר בחריפות את החלטת הממשל האמריקני שנועדה לפגוע ברשות הפלסטינית לפני העצרת הכללית של האו"ם. מנגד, ארה"ב הבהירה לצרפת כי וושינגטון מתנגדת בחריפות להכרה חד צדדית במדינה פלסטינית

נשיא צרפת עמנואל מקרון השמיע הערב (שלישי) ביקורת על שלילת הוויזות על ידי הממשל האמריקני מנציגי הרשות הפלסטינית לפני העצרת הכללית של האו"ם.

בשיחה עם יורש העצר של סעודיה מוחמד בן סלמאן אמר מקרון כי הצעד האמריקני "בלתי מתקבל על הדעת" וקרא לממשל לחזור בו מן ההחלטה.

מקרון הוסיף כי: "כל מתקפה, ניסיון לסיפוח או עקירת אוכלוסייה תמנע את הדינמקה הרצויה לפתרון שתי המדינות".

מנגד, ארצות הברית העבירה מסר לצרפת לפיו וושינגטון מתנגדת בחריפות להכרה חד צדדית במדינה פלסטינית. כך הבהיר הערב (שלישי) שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו לעמיתו הצרפתי ז׳אן נואל בארו.

לדברי רוביו הכרה חד צדדית במדינה פלסטינית בשלב זה מהווה "פרס לחמאס ומחבלת במאמצים להשבת החטופים".