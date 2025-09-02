מקרון נגד ארה"ב: "שלילת הוויזות מנציגי הרשות – בלתי מתקבלת על הדעת"

מקרון: שלילת הוויזות מנציגי הרשות – בלתי מתקבלת על הדעת
נשיא צרפת ביקר בחריפות את החלטת הממשל האמריקני שנועדה לפגוע ברשות הפלסטינית לפני העצרת הכללית של האו"ם. מנגד, ארה"ב הבהירה לצרפת כי וושינגטון מתנגדת בחריפות להכרה חד צדדית במדינה פלסטינית
מחבר איתמר מרגלית
  • איתמר מרגלית
Getting your Trinity Audio player ready...
הנשיאים טראמפ ומקרון
הנשיאים טראמפ ומקרון צילום: AP

נשיא צרפת עמנואל מקרון השמיע הערב (שלישי) ביקורת על שלילת הוויזות על ידי הממשל האמריקני מנציגי הרשות הפלסטינית לפני העצרת הכללית של האו"ם.

בשיחה עם יורש העצר של סעודיה מוחמד בן סלמאן אמר מקרון כי הצעד האמריקני "בלתי מתקבל על הדעת" וקרא לממשל לחזור בו מן ההחלטה.

מקרון הוסיף כי: "כל מתקפה, ניסיון לסיפוח או עקירת אוכלוסייה תמנע את הדינמקה הרצויה לפתרון שתי המדינות".

מנגד, ארצות הברית העבירה מסר לצרפת לפיו וושינגטון מתנגדת בחריפות להכרה חד צדדית במדינה פלסטינית. כך הבהיר הערב (שלישי) שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו לעמיתו הצרפתי ז׳אן נואל בארו.

לדברי רוביו הכרה חד צדדית במדינה פלסטינית בשלב זה מהווה "פרס לחמאס ומחבלת במאמצים להשבת החטופים".   

עוד בנושא

הפגנה פרו פלסטינית באוניברסיטת קולומביה בארצות הברית

ארה"ב תשלול ויזות ואישורי שהייה מתומכי חמאס

מחמוד עבאס, אבו מאזן

דיווח: ארה"ב תמנע את כניסתו של אבו מאזן למדינה לקראת עצרת האו"ם

 

תגיות |
בחירת העורכת
  • אוגוסט 2025 Top10
    ראיתם? 10 הסדרות הכי נצפות החודש בכאן
  • שגריר ישראל בטיקטוק: איתיי בנדה שר ב-40 שפות ומשנה את דעת הקהל המוסלמי
    שגריר ישראל בטיקטוק: איתי בנדה משנה את דעת הקהל המוסלמי
  • שיר אחד עונה 2 | פרק 3 - רן דנקר: "בית משוגעים"
    המסע של רן דנקר שהוביל ללהיט "בית משוגעים" | שיר אחד
  • מנור סולומון
    יורוטריפ בהשאלה: מנור סולומון עבר לוויאריאל הספרדית
  • אבא תרחם
    למה ירון לונדון קיבל תעודת בגרות רק אחרי הצבא?

אולי יעניין אותך