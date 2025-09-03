טראמפ: "תגידו לחמאס להחזיר מיד את 20 החטופים ודברים ישתנו במהירות"

נשיא ארה"ב כתב בפוסט ברשת החברתית שלו Truth כי אם חמאס ישחרר את כל החטופים החיים שבשבי חמאס "זה ייגמר"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ תבע את שחרור כל החטופים החיים הנמצאים בשבי חמאס בציוץ שפרסם היום (רביעי) ברשת החברתית שלו Truth.

הנשיא כתב: "תגידו לחמאס לשחרר באופן מיידי את כל 20 החטופים (לא שניים או חמש או שבע!) ודברים יתחילו להשתנות במהירות. זה ייגמר!". בכך גיבה הנשיא את הדרישה הישראלית לעסקה כוללת, על אף שהתייחס לחטופים החיים בלבד, ולא לחללים.

ישנם 48 חטופים בשבי חמאס, מהם 20 מוגדרים חיים ו-28 חללים. בשבוע שעבר טען טראמפ כי ישנם פחות מ-20 חטופים חיים, כי "אחד או שניים מהם כנראה מתים", כך לדבריו.

בישראל הכחישו את הדברים והדגישו שמספר החטופים החיים נותר 20. ראש הממשלה נתניהו אף אמר לשרי הקבינט: "זה לא מה שאנחנו מכירים, אני לא יודע למה הוא אומר את זה".